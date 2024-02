Miguel Ángel Muñoz recuerda el emocionante día que compartió con Julio Iglesias y la Familia Real hace 20 años

Loading the player...

Miguel Ángel Muñoz ha comenzado su "campaña" postulándose a sí mismo como candidato para interpretar a Julio Iglesias en su serie biográfica que Netflix está preparando. El actor de 40 años ya se puso en su piel recientemente, en la serie Bosé, y asegura que fue uno de sus papeles más divertidos, por lo que está deseando repetir. Por eso, cuando se enteró del proyecto televisivo que llevará a la pantalla la vida del artista en formato ficción, no dudó en enviarle algunos emojis de corazón al artista, a los que Julio Iglesias respondió. Y es que el cantante no es ajeno al trabajo de Miguel Ángel y, de hecho, se conocieron hace muchos años. El intérprete ha contado cómo es Julio y ha recordado cómo fue el día que compartieron hace dos décadas ¡junto a la Familia Real española! Dale al play y no te lo pierdas.

