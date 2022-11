Así ha sido la transformación de Miguel Ángel Muñoz para dar vida a Julio Iglesias

Era solo un niño cuando se puso por primera vez frente a las cámaras. Desde entonces, Miguel Ángel Muñoz no ha dejado de encadenar proyectos hasta llegar a la actualidad, cuando se enfrenta a uno de los grandes desafíos de su carrera. El actor de 39 años está acostumbrado a crear desde cero a sus personajes a través de sus rasgos, su carácter, su historia... Pero en esta ocasión asume el reto de interpretar a una persona que no solo existe sino que es todo un icono mundial y uno de los artistas más queridos: Julio Iglesias. En Bosé, la biopic de Miguel Bosé que se acaba de estrenar en Paramount+, se mete en la piel del intérprete de temas como Hey o Me olvidé de vivir, y para lograrlo se ha sometido a una impactante transformación física.

Miguel Ángel, al que hemos visto en producciones como Un paso adelante, Capadocia o El síndrome de Ulises, se ha sometido a un exitoso proceso de caracterización que le acerca físicamente al Julio Iglesias de la década de los 80 más allá de los estudiados gestos, su carisma y su energía. Para interpretarlo en los dos capítulos en los que aparece, se ha quitado la barba, se ha puesto una prótesis dental que recrea la cuidada sonrisa del cantante y también se ha bronceado con rayos UVA durante tres meses para acercarse al tono dorado que el padre de Chabeli, Enrique y Julio Jr. luce siempre en su piel. Además, desde vestuario se han recreado algunas de sus prendas más representativas como pantalones blancos y camiseta de rayas.

Además de ver imágenes y vídeos de Julio Iglesias, que ahora tiene 79 años y vive fuera de España, con toda seguridad Muñoz también ha podido prepararse el papel basándose en los recuerdos que tiene a su lado. En 2004 los dos participaron en la gala benéfica Me olvidé de vivir, celebrada en Leganés y cuyos beneficios se destinaron al Proyecto Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Aquel día, en el que estaba presente la Familia Real, recuerda el actor que se hicieron una foto que sigue conservando. Ahora tiene la ilusión de volver a encontrarse para poder conocer la opinión que el cantante tiene al verse interpretado por él en la pequeña pantalla.

El ganador de dos Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos atraviesa una buena etapa ​profesional en la que está encantado de participar en Bosé. "Estoy entusiasmado, soy un gran admirador de Julio. Creo que es el artista más internacional y más importante que tiene la música española. Su vida es apasionante y representar a alguien tan icónico ha sido un regalito y muy divertido", aseguraba el actor, que recreará el momento en el que el hijo del doctor Iglesias Puga apadrina musicalmente a Miguel Bosé.

