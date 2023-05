Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz, dos ex juntos sobre la alfombra roja y presumiendo de amistad Han presentado juntos 'Upa Next' y la actriz ha asegurado que el intérprete es como parte de la familia

Han pasado ya dos décadas desde que Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz protagonizaron uno de los más sonados romances de la televisión, tanto dentro de la pantalla. Pero los dos actores siguen llevándose muy bien, tanto que se llegó a pensar, hace unos pocos años, que podían haber retomado su romance, algo que ellos mismos negaron tajantemente. Mónica y Miguel Ángel han acudido este jueves al estreno de Upa Next, la serie que hará las delicias de los nostálgicos de Un paso adelante, y allí han presumido de amistad, hablando sobre el vínculo que les une. De hecho, la intérprete considera a su ex parte de su familia. Dale al play y no te lo pierdas.