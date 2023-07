El emocionante mensaje 'desde el cielo' que manda la Tata a través de Miguel Ángel Muñoz

Miguel Ángel Muñoz ha sufrido un golpe muy duro tras el fallecimiento de su tía bisabuela, Luisa Cantero Sánchez, a los 98 años. Era el propio actor el encargado de anunciar la fatídica noticia este sábado 22 de julio a través de su perfil público: "Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo". Este domingo, ha querido compartir con los seguidores de su Tata, su último mensaje "escrito desde el cielo".

Miguel Ángel Muñoz anuncia la muerte de su querida 'Tata', a la que le dedica una conmovedora carta

Luisa Cantero, más conocida como la Tata, fue el mayor apoyo de Muñoz. Le cuidó cuando era un niño y siempre ha estado a su lado. Tan fuerte era su vínculo, que pasaron el confinamiento juntos. El resultado de esos días fue el debut del actor como director con el documental 100 días con la Tata que se estrenó en la plataforma digital, Netflix. Una pieza basada en los vídeos cotidianos que realizaron durante la pandemia y que se hicieron virales, alcanzando algunos millones de reproducciones.

Ahora, el intérprete de UPA Dance ha querido hacer públicas las últimas palabras de su Tata: "Queridas amigas, os escribo estas palabras desde el cielo. Sí, hablé con Miguelito antes de marcharme para poder despedirme de todas vosotras a través de este mensajito. Por eso ponemos esta fotito juntos para despedirme porque hemos estado juntitos hasta el final, como cuando era así de pequeñito y yo me lo llevaba al trabajo".

Unas emotivas y emocionantes palabras con las que ha querido dar las gracias a todos sus seguidores: "Os doy las gracias por haber sido tan buenas y cariñosas conmigo, creo que no me merezco tanto amor, aunque el niño me diga que si", e incluso, confiesa que gracias a sus fans, se va al cielo agradecida, y llena de amor: "Me habéis dado la vida durante todo este tiempo en que el internet apareció en nuestras vidas cuando hacíamos nuestro programa #CuarenTATA y después con todo lo que me habéis escrito tan bonito por la película #100DIASCONLATATA".

También ha querido recalcar que a sus 98 años, nunca se hubiera imaginado todo lo que ha vivido en esta última década de su vida: "Os deseo mucha salud para todas y que disfrutéis la vida porque es con lo que os vais a quedar. Aquí uno no se trae nada más que lo vivido". Y ha finalizado esta carta queriendo recalcar el amor que siente por su 'Miguelito': "Yo he tenido la gran suerte de tener una relación llena de amor con Miguelito que me ha hecho querer vivir todos estos años por él y por lo felices que hemos sido juntos. Por mí, me hubiera ido al cielo hace ya 15 años, pero ha sido tan especial nuestra relación que merecía la pena seguir juntitos y ayudarle a estar preparado para este momento"

¡Bailando salsa! Miguel Ángel Muñoz y su 'Tata' de 96 años mueven las caderas al ritmo de Marc Anthony

El humor tampoco ha faltado en el mensaje. "Ya no me extiendo, quizá algún día le envíe algún mensaje a Miguel y os diga alguna cosita, pero hemos pensado que esta comunidad es tan bonita que hay que mantenerla activa y para ello, habrá alguna personita que siga poniendo cosas bonitas, no solo de mí, sino de otras cositas que puedan ser importantes para vosotras. Ahora si os digo, que aquí se está muy bien y que yo soy feliz de haber venido ya. Lo necesitaba y Miguelito ha sido valiente para acompañarme hasta el último momento dándome la manita como yo hice con mi mamá. Ha sido muy bueno y se lo agradezco mucho".

Loading the player...

El entrañable vídeo de Miguel Ángel Muñoz y su 'Tata' bailando salsa al ritmo de Marc Anthony