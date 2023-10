Ana Mena cuenta cómo filtró sin querer su nuevo éxito 'Madrid City': 'Soy un desastre'

Ana Mena saborea el éxito de su nuevo tema 'Madrid City', un single con el que ha puesto a bailar a todos sus fans y que algunos ya habían escuchado muchos meses antes debido a un error que la cantante se afanó en solventar como pudo. Aún así, no pudo remediar que más gente de la debida disfrutase antes de tiempo de la maqueta de una canción que ya estaba llamada a triunfar.

Aunque no es la primera vez que se produce una filtración antes de un gran lanzamiento, no es tan habitual que se el propio autor, en este caso autora, la responsable. "Fui yo que soy un desastre", ha admitido en El Hormiguero Ana, que también ha reconocido que "fue un marrón tremendo". Todo comenzó cuando se encontraba en Nueva York con la maqueta recién terminada y decidió enviársela a través de un link a sus amigos de confianza, como suele hacer para conocer su opinión y testar de alguna forma su aceptación.

Ana Mena pide ayuda para encontrar a un asistente de vuelo del que se ha enamorado 'profundamente'

"Mis amigos me contestan supereufóricos. Entonces se me ocurre hacer capturas de pantalla a las conversaciones de mis amigos y subirlas a las historias de Instagram", ha contado la cantante que en ese momento no se dio cuanta de que en las imágenes estaba el link que llevaba al nuevo tema sin tapar. Diez minutos bastaron para que la codiciada url circulara por sus grupos de fans. Ana Mena confiaba que después de borrarla, no la hubiese visto apenas gente. Se equivocó.

Carlos Alcaraz y Ana Mena: toda la verdad sobre su relación

No fueron pocos los que pudieron escuchar en primicia 'Madrid City', por lo que la artista malagueña se vio obligiada a 'negociar' con los clubes de fans para que pedirles que no difundieran la canción. Afortunadamente, "fueron bastante respetuosos", y todo quedó en una anécdota que no ha restado ni un ápice de expectación al lanzamiento, que en un mes consiguió más de seis millones de reproducciones en Spotify.

A sus 26 años, Ana Mena puede presumir de tener una carrera llena de éxitos personales y profesionales. Además de cantante, la faceta que más alegrías le está dando actualmente, también es modelo y actriz. Sobre su trabajo en la gran pantalla, puede presumir de haber sido 'niña Almodóvar' en la película La piel que habito, de haber trabajado para Disney, de haber participado en el festival de San Remo y de haber recibido la invitación del Papa Francisco para actuar en su festival de Navidad.