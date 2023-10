Ana Mena, de ‘niña Almodóvar’ a icono pop

A sus 26 años, Ana Mena puede presumir de tener una carrera llena de éxitos personales y profesionales. Es actriz, modelo y cantante, pero sin duda esta última faceta es la que le ha reportado más beneficios. La malagueña puede presumir de haber sido 'niña Almodóvar' en la película La piel que habito, haber trabajado para Disney, haber participado en el festival de San Remo, haber recibido la invitación del Papa Francisco para actuar en su festival de Navidad y haber conseguido, en menos de un mes, casi 6 millones de reproducciones de su último single "Madrid city".

Ana Mena tuvo siempre un interés por la música que fue apoyado y cultivado por sus padres. Su madre era cantante de flamenco y desde pequeña sus padres tuvieron la iniciativa de llevarla a clases de canto y empezó a participar en varios concursos. El primero fue VeoVeo en el 2006, del cual resultó ganadora con tan solo 9 años de edad, y así empezaría toda una carrera de éxitos. Ya como cantante profesional se estrenó con su primer álbum: Esta es mi ilusión.

En su faceta como actriz, también se inició pronto cuando le ofrecieron hacer el papel de Pepi en Marisol, la película en el año 2009. Además, participó en la banda sonora de la película de Disney La Fabulosa Aventura de Sharpay.

Icono pop

En el año 2015, Ana Mena regresa al mundo de la música con No soy como tú crees, que la convierte con tan solo 17 años en la artista del momento. Actualmente es una de las una de las cantantes más escuchadas de España por temas como Se iluminaba y desde hace cuatro años ha arrasado con sus singles también entre el público italia, tras su paso por el Festival de San Remo.

¿Enamorada?

Su vida personal ha estado en el punto de mira en los últimos meses después de relacionar a la joven artista con su compañero de profesión, Abraham Mateo, y, más recientemente, con el tenista murciano Carlos Alcaraz. Ella, ajena a los rumores de noviazgo, responde muy sincera: “Yo no tengo pareja. Estoy felizmente soltera” explicó. Acerca de los comentarios que se hacen sobre su vida privada añade que se los toma con naturalidad. “Me lo tomo a risa. Si es verdad se dice y si no es verdad, también. No tengo ningún problema en responder naturalmente” aseguró. Aunque señala que ahora no piensa en el amor, sí que detalla las cualidades que tiene que tener un hombre para conquistarla: “Que sea inteligente y que me haga reír mucho”.