La contundente respuesta de Ana Mena tras relacionarla con un exconcursante de 'La isla de las tentaciones'

Es una de las artistas del momento y no deja de cosechar éxitos, pero Ana Mena (26) prefiere mantener su vida privada al margen del foco mediático. En los últimos tiempos son varios los romances que se le han atribuido, el último de ellos con Javi Redondo, participante de la quinta edición de La isla de las tentaciones. Según Socialité, una vecina de la cantante sostiene haber visto al influencer entrar varias veces en casa de la cantante, quien ha tomado la palabra para zanjar las especulaciones. "No he visto a esta persona en mi vida", ha indicado.

Javi Redondo, que es catalán y se dedicaba profesionalmente al mundo del pádel, se hizo popular tras su paso por el citado concurso de Mediaset, al que acudió con Claudia Martínez, que ya era conocida para el gran público por ser tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa. El programa presentado por Sandra Barneda, y grabado en la República Dominicana, supuso el fin de su romance. Se dieron una segunda oportunidad que no hicieron pública y que tampoco salió bien. Iniciaron caminos separados y han optado por la distancia entre ellos, que no tienen contacto.

Ana Mena ha explicado que "han confundido a Jaime con un chaval de La isla de las tentaciones". Jaime forma parte de su grupo más cercano, es un amigo de toda la vida y también la acompaña en su equipo. De hecho, la cantante se quedaba en casa del bailarín durante el primer año que pasó en Madrid. "Este año no baila conmigo, pero también desempeña otro rol dentro del equipo. Siempre quiero que esté a mi lado, mano a mano con este proyecto. Entonces ese es mi círculo, mis amigos de siempre, al final", detallaba en Los40.

Cuando hace unos meses Ana Mena participó en Planeta Calleja, donde viajó con su amigo Jaime, la intérprete de A un paso de la luna, Música ligera y Las 12 reconoció que no tiene pareja desde hace tiempo y se encuentra bien sola. A juzgar por sus últimas palabras, parece que su situación sentimental no ha cambiado y se mantiene enfocada en la música. Esta misma semana ha lanzado Melodía criminal, un tema muy pegadizo que comparte con Fred de Palma, rapero con el que ya ha formado dúo artístico en dos ocasiones anteriores, ambas con una gran acogida. También este verano ha publicado Acquamarina, una canción en italiano en la que suma su voz a la de Guè.

Recientemente también fue relacionada con Carlos Alcaraz y la periodista Laura Fa aseguraba que habían tenido un romance de dos meses. Ambos se conocieron mediante las redes sociales y estrecharon su amistad hace un año gracias a personas en común. Tal y como indicó ¡HOLA!, es cierto que ambos han quedado, pero en la mayoría de las ocasiones han estado acompañados de terceros. Son dos amigos que tienen una buena conexión y que están volcados en sus exigentes agendas, que los llevan continuamente a viajar por el mundo por sus compromisos profesionales.

La artista de Estepona, que comenzó a despuntar siendo una niña, dio vida a Marisol y ha trabajado con Pedro Almodóvar, es la muestra de que talento y sacrificio es una combinación infalible que siempre da sus frutos. Reconoce que su camino no ha sido fácil y ha habido momentos en los que ha llorado mucho, pero Ana siempre se mueve guiada por su gran pasión y el lenguaje en el que mejor sabe expresarse: la música. Lo hace además arropada por su familia, su pilar fundamental y las personas que siempre la han animado a luchar por sus sueños.