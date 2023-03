Ana Mena cuenta la fantasía amorosa con un italiano que inspiró la canción más alegre de su disco

Ana Mena está de estreno. A sus recién cumplidos 26 años, la intérprete natural de Estepona no hace más que cosechar éxitos y acaba de lanzar al mercado su segundo álbum, titulado Bellodrama. Cuatro días después de que sus nuevas melodías aterrizaran en todas las plataformas para conquistarlas, la cantante ha contado la sorprendente historia que hay tras una de ellas, en concreto, tras la canción que es, bajo su punto de vista, la más alegre del disco.

Con una gran sonrisa y haciendo gala del sentido del humor que l caracteriza, Ana Mena ha comenzado diciendo que aquello ocurrió hace mucho tiempo, concretamente "durante el primer verano de Covid", por lo que ya no le da mayor importancia. "Ese año los artistas estábamos muy fastidiados porque no podíamos hacer conciertos, trabajar, la gente no podía agruparse, lo teníamos muy difícil", ha empezado relatando durante su visita al plató de El Hormiguero este martes, donde se disponía a hablar sobre aquellos meses estivales, una temporada insólita para ella, pues hacía mucho tiempo que no tenía un verano libre. "Me dije a mí misma 'me voy a apuntar a todo lo que me propongan'", ha recordado.

Todo comenzó cuando su vecina le invitó al pueblo de un amigo suyo, un italiano que tenía una casa en la costa. Ante su respuesta afirmativa, ambas hicieron las maletas y viajaron hasta allí, donde vivieron unos días cargados de improvisación y diversión. "Mi amiga y yo fuimos dispuestas a vivir la aventura", ha contado, al tiempo que ha hecho referencia al momento clave de la historia, cuando acudieron a un cumpleaños en la playa en el que, de entre todo un grupo de unas 25 personas, se fijó en un joven en particular: "Había un chico que yo recuerdo que estaba a mi lado izquierdo, apartado en una esquina, que no hablaba".

Ana puso la mirada en él porque le transmitía algo muy bonito, un sentimiento muy tierno, y le parecía "muy bohemio, muy alto, muy guapo, muy mono": "Dije, 'me encanta, es el que me gusta a mí'", ha confesado, aunque "él no me hacía ni caso". Fue después cuando se enteró de que tenía novia, algo que la cantante quiso respetar al máximo, pues para ella "eso es sagrado", y dio aquel romance por imposible.

En su regreso a España, acostumbraba a mirar el perfil social del chico de vez en cuando para comprobar si seguía saliendo con su pareja. "Así, durante unos meses", hasta que, al cabo de medio año, recibió una llamada de su amiga en la que le contó que su relación se había roto. Llegado ese momento, consideró que había llegado la ocasión perfecta para escribirle un tema, canción que compuso en poco más de una hora: "Me inspiré con mi fantasía, porque soy muy fantasiosa, me fui al estudio, escribí la canción y me salió en una hora y pico".

Desafortunadamente, cuando quiso mandarle el resultado perfeccionado ya habían transcurrido varios meses y el chico volvía a estar enamorado de otra persona. "Nunca lo supo", ha concluido Ana ante la sorprendida mirada de Pablo Motos, a quien ha confesado que "en aquel momento me gustaba mucho".

