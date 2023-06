Ana Mena explica el motivo por el que ha tenido que cancelar su último concierto

Este miércoles, 28 de junio, estaba previsto que Ana Mena actuara en la Plaza de Santa Teresa (Burgos). Sus fans estaban deseando poder verla en directo, sin embargo, finalmente no pudo ser y el concierto fue cancelado por "motivos de salud". Ahora ha sido la propia Ana la que ha querido explicar qué es lo que ha sucedido, asegurando que se siente "muy triste". "Para nosotros nunca es agradable tener que cancelar un show, no hay nada que me guste más en el mundo que subirme a un escenario y estar con vosotros", comienza diciendo.

La arista malagueña de 26 años, ha contado que lleva una época de mucho trabajo y le ha terminado pasando factura. "Como algunos habéis ido viendo en mis redes sociales, llevo varias semanas sin parar de cantar todos los días de un lugar a otro, estoy entre España e Italia de promoción por los singles nuevos y han sido unas semanas preciosas de mucho trabajo pero también muy agotadoras", confiesa.

"Hace una semana ya empecé a arrastrar una afonía que he ido más o menos solventando con el uso de unos medicamentos para, de alguna manera, ir saliendo del paso. Ayer mismamente tuve que volver a ellos para salir a cantar en el LoveMi. Cuando haces dos canciones bajo los efectos de estos antiinflamatorios, puede parecer que no te pasa nada, pero si no hay reposo de voz, la situación continúa", asegura.

Ana cuenta que cuando se despertó por la mañana al día siguiente, "mi garganta ya no respondía". "He ido a dos médicos esta tarde y todos me han mandado reposo de voz y continuar con el tratamiento. Esta es la razón por la que hemos tenido que cancelar... Espero poder daros el show que merecéis muy pronto. Gracias por vuestro cariño y por entenderme siempre", concluye su mensaje. sobre este concierto en el que, finalmente, la sustituyó la cantante Ana Guerra.

Lo cierto es que la cantante malagueña lleva un ritmo frenético y no ha parado desde que el pasado mes de marzo publicó su segundo disco, 'Bellodrama', que contiene éxitos como Música ligera o Lentamente. Ana Mena causa furor en España pero también fuera de nuestras fronteras, concretamente en Italia, donde tiene una legión de fans que adoran sus canciones.

De hecho, la artista está muy enfocada en su público italiano y sus últimas canciones las ha sacado en italiano: Acquamarina (que ha hecho junto al rapero y productor italiano Gué) y Melodía criminal, el tema que saldrá el 7 de julio y en el que ha colaborado con el artista italiano Fred de Palma.