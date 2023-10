Del vestido al papel de su hija y sobrinos, todo lo que sabemos de la boda de Marta Pombo

Este sábado 21 de octubre, Marta Pombo (31) y Luis Zamalloa (30) se darán el ‘sí, quiero’. Una boda que coincide con el primer cumpleaños de su hija Matilde y que con toda seguridad estará cargada de detalles que sus invitados no podrán olvidar. Si bien es cierto que la influencer no ha querido desvelar todas las sorpresas que tiene preparadas, ha ido dando algunas pistas de cómo será su enlace con el odontólogo vasco. A continuación, hacemos un repaso de todo lo que sabemos.

El vestido de la novia

Como la mayoría de las novias, el secreto que Marta está atesorando con más cariño es su vestido. La creadora de contenido ha depositado su confianza en el diseñador Jorge Redondo, que ya la ha vestido en otras ocasiones especiales como la boda de su hermana Lucía con Álvaro López Huertas. Además, en esta importante elección Marta ha contado con la inestimable ayuda de dos consejeras ‘fashion’: su hermana pequeña María y su buena amiga María Fernández Rubíes. “Vais a flipar. Está guapísima. Yo me he emocionado muchísimo cuando la he visto”, explicaba esta última durante la fiesta de los Premios Fashion al Talento 2023.

La luna de miel

Tras la boda llegará la luna de miel. Aunque no han especificado qué destinos han escogido, Marta y Luis han confesado que harán dos viajes distintos. El primero de ellos será una escapada romántica, mientras que en el segundo estarán acompañados de su pequeña. “No vamos a hacer una luna de miel como tal, pero con ella seguro que habrá una escapadita”.

El lugar de la celebración

Tal y como ha podido saber el portal de información digital Vanitatis, tanto la ceremonia civil como el posterior festejo tendrán lugar en La Borda del Mentidero. Se trata de un restaurante ubicado a las afueras de Madrid de decoración urbana y contemporánea en cuya carta se fusionan platos típicos de la gastronomía española con técnicas de vanguardia. Además, tiene una amplía oferta de productos a la brasa.

Este local ha acogido con anterioridad otra de las citas destacadas del clan Pombo: la pedida de mano de María y el empresario Pablo Castellano en 2019. El ya citado medio de comunicación también ha asegurado que la velada estará amenizada por el DJ Quike González de Vega, que pinchará algunos de los temas de moda del momento para hacer que los allí presentes bailen hasta altas horas de la madrugada.

Matilda, Vega y Martín, los otros grandes protagonistas del día

Por supuesto, su hija Matilda tendrá un rol muy importante en la boda de sus padres, ya que además de soplar las velas por su primer cumpleaños será una de las damitas de honor. Un papel protagonista que compartirá con sus dos queridos primos: Martín, de tres años, y Vega, que llegó al mundo el pasado mes de junio de manera prematura y es la ahijada de Marta. Todos ellos irán vestidos a conjunto con prendas de la tienda infantil Atelier de La Nonna.

Las invitaciones

Faltan solo seis días para la boda y los invitados ya tienen las invitaciones en sus casas. Marta y Luis han elegido un diseño en el que destacan los motivos florales, tanto en el papel como en los sellos que cierran el sobre, y en el que también han reflejado su afición por las aventuras y recorrer el mundo añadiendo una furgoneta estilo Camper. Una pequeña obra de arte hecha a mano por Clara Susanna, la misma artista que María Pombo contrató en su día para sus invitaciones.