La declaración de Marta Pombo a su prometido sobre las segundas oportunidades en el amor

Marta Pombo está pasando una de las mejores etapas de su vida. La hermana de María Pombo daba a luz a una pequeña niña, Matilda, en octubre de 2022 junto a su novio Luis Zamalloa, y en el mismo mes de este año tienen previsto darse el 'sí, quiero'. A menos de diez semanas para que se celebre el enlace, la propia influencer ha hablado de su boda. Y es que, ha habido una usuaria que le ha cuestionado sobre su relación con el dentista. "¿Cuánto tiempo va a durar tu futuro matrimonio?", le escribía a traves de su perfil público.

Ante este indiscreto interrogante, Marta Pombo ha querido responder con amabilidad y educación. "Pues para toda la vida, querida. Gracias a Dios existen las segundas, terceras y mil oportunidades para encontrar la felicidad propia, el camino que quieres seguir", comenzaba contestando en sus historias, bajo el marco de una preciosa imagen en la que aparecía la pareja en actitud cariñosa.

"Y cuando amo, amo con todo, pensando y trabajando que sea para toda la vida. Me esfuerzo mucho y no tiro la toalla a la mínima. Pero cuando no funciona, es maravilloso saber que puedes y te mereces ser feliz, una y mil veces", continuaba su respuesta. Hay que recordar que la influencer ya estuvo pasó por el altar en 2019 con Luis Giménez, un empresario con quien mantuvo ocho años de relación y estuvo un año y medio de casada.

A pesar del dolor que puede producir un divorcio, la hermana de María Pombo ha sabido sacar la lectura positiva de la ese amargo bache. "Creo firmemente que cada experiencia tiene algo que enseñarnos... Todo pasa por algo", decía. Y mandaba un recado a todos los haters que la envían mensajes de odio. "Me importa menos diez. Porque sé que la gente que hace estos comentarios con ideas de hacerte daño es gente que, por desgracia, jamás ha tratado sus problemas con un profesional. Y, seguramente, tenga carencias afectivas, inseguridades ocultas, problemas en su infancia".

Otros detalles de la boda de Marta Pombo

Marta también ha dado pequeños detalles sobre cómo será su gran día con el odontólogo. Los niños de las arras serán sus sobrinos Martín y Vega, la cual también es su ahijada. Por supuesto, su hija Matilda también tendrá un papel protagonista en la boda de sus padres. Además, la influencer ha confesado que no le importaría mudarse en un futuro al norte de España, uno de sus sitios favoritos en el mundo.