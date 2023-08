María y Marta Pombo vuelven a su infancia con una entrañable excursión a la granja escuela con sus hijos

Loading the player...

La familia Pombo está disfrutando de un verano de lo más completo en Santander. En la jornada de hoy, las influencers y sus hijos han vivido en primera persona la experiencia de trabajar en una granja con su visita a Pura Agro Vida situada en Galizano (Cantabria). Los más pequeños de la casa han sido los grandes protagonistas de la excursión, dando de comer a conejos, cabras, montando en pony, e, incluso, conduciendo un tractor. Tal y como se muestran en las imágenes, el primogénito de María Pombo se lo ha pasado en grande y no ha tenido ningún problema a pesar del desafortunado accidente que sufrió hace dos días en el brazo. Quién sí ha pasado algo más de apuros con el barro ha sido su tía Marta, que no ha elegido el calzado más adecuado para la ocasión. ¿Quieres ver cómo ha sido este día tan divertido? ¡Pues dale al play y no te lo pierdas!