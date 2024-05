María Pombo se reencuentra con David Broncano tras su comentada entrevista

Loading the player...

María Pombo ha dejado claro en su documental de Prime Vídeo que se ha arrepentido de la entrevista que concedió a La Resistencia. La 'influencer' acudía al plató del programa de David Broncano en el año 2022 donde protagonizaba algunos momentos que fueron muy comentados, y que seguro no volvería a repetir si pudiera volver atrás en el tiempo. Por todo ello, la empresaria dijo en su documental que de esto "es de lo único" de lo que cree que se arrepiente de toda su "vida profesional". Sin embargo esto no quiere decir que María Pombo y David Broncano no mantengan una relación cordial desde entonces, así lo acaban de demostrar los dos al coincidir en las gradas del Mutua Madrid Open. ¿Quieres ver cómo ha sido su reencuentro? ¡No te pierdas el vídeo!

Las hermanas Pombo despiden a su abuela paterna en una misa funeral: 'No se va, siempre está'

El emocionante reencuentro de María y Marta Pombo con sus primas en Miami