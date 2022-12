Jorge Redondo: 'Quiero que a mis invitadas les pregunten de dónde es su vestido'

No siempre es sencillo explicar de dónde nace una pasión. El diseñador Jorge Redondo toma el tiempo necesario para buscar en sus recuerdos y dar con una imagen familiar. Son su madre, su hermano y él de compras por las calles de Madrid un fin de semana cualquiera. "Siempre hacíamos la misma ruta, nos bajábamos en Goya y caminábamos por toda la calle hasta Serrano. Era un plan que a nosotros nos encantaba porque salíamos, comíamos fuera… creo que de ahí nace mi gusto por la moda". El creativo, natural de Cáceres, nos explica que llegaron a la capital por el trabajo de su padre. En Madrid no tenían familia y, por eso, cuando estaban solos, su madre ideaba ese plan para sus hijos.

Al contrario de lo que suele pasar con muchos diseñadores, en su entorno no había nadie relacionado con el mundo de la moda, ni un taller, ni montañas de tejidos con las que vestir a las muñecas. A sus 16 años, Jorge empezó a "trabajar" -él dice que entre comillas- en moda. Tenía una web en la que comentaba las alfombras rojas que había durante la semana, un hobby que pronto derivó en un contrato en un medio digital de moda en el que hablaba de looks. Mientras tanto empezó a estudiar arquitectura -cursó cuatro años-. Le encantaba la parte creativa, pero no tanto las asignaturas relacionadas con materiales, construcción…Y decidió dejarlo para dedicarse totalmente a la moda.

En el verano de 2018, Jorge empezó a imaginar una firma de moda. Un proyecto que se haría realidad en marzo de 2019. El diseñador se abría un hueco en el mundo de las invitadas, con diseños eclécticos, pensados para satisfacer los gustos de mujeres muy variadas. Y cuando Redondo Brand empezaba a despegar, llegó la pandemia. Él nos explica que le afectó mucho a nivel personal y también en el plano laboral. Acababan de sacar la colección, tenían en el almacén miles de prendas, pero no conseguían venderlas. "Un día mi madre me dijo: 'Jorge, no vas a vender nada ahora mismo porque hay una situación mundial en la que no hay eventos, no hay fiestas, no hay bodas…'. A partir de ahí me centré en ver qué íbamos a hacer después. Fue entonces cuando surgió el pensamiento de Redondo Studio, que es la parte de confección a medida de Redondo Brand, una de las partes que ha ayudado a cambiar la marca y hacerla diferente a las demás".

Cada vez hay más firmas de invitadas en España. ¿Cómo es posible hacerse hueco en un sector tan competido? ¿Hay espacio para todos?

El sector de la invitada en España tiene sentido porque hay muchas bodas y de muchos invitados, pero pienso que se va a estandarizar también. Es complicado montar una empresa, hacerla perdurar en el tiempo y que tenga un sustento económico. Es bueno que haya competencia porque nos hace ponernos las pilas, hacer cosas diferentes, nuevas, a precios competitivos… la competencia también enriquece.

¿Qué tipo de invitada elige Redondo Brand?

Tenemos una invitada súper variada. Esta pregunta me la hace mucho mi círculo cercano y me gusta decirles que no tengo una clientela con un perfil muy establecido. Tengo una clientela muy variada y eso es algo que me encanta, porque es algo por lo que he luchado desde el primer día, por tener una marca ecléctica en todos los sentidos: desde el diseño al público al que vamos a llegar.

Y la que se hace un diseño a medida, ¿qué busca?

La clienta que viene a hacerse algo a medida está entendiendo el concepto de Redondo, que es ir diferente, original, con muy buenos acabados, muy buenos tejidos… sin olvidarnos de ese punto de diferenciación que creo que es en lo que trabajamos diariamente. En cuanto a hechuras y patrones, los clásicos me encantan. Creo que tenemos que trabajar en que los diseños favorezcan la silueta de la mujer. Si hay siluetas que se llevan repitiendo a lo largo de la historia es por algo, porque funcionan. Luego, en cada momento, potenciamos más una cosa: la hombrera, las caderas, el corto, el largo…

¿Cómo trabajas tus colecciones Prêt-à-porter?

Con los diseños de Prêt-à-porter no se nos puede olvidar que los hacemos para el gran público y debemos satisfacer las necesidades de las clientas. Está la que nos pide un vestido corto, pero también la que busca uno largo; la que prefiere un diseño con escote, la que no… Tenemos que ofrecer variedad sin perder nuestra esencia ni personalidad. Luego están los tejidos. Me encanta descubrir tejidos nuevos, diferentes, con personalidad… En este caso trabajo al contrario, primero voy a la feria y busco tejidos, después vamos pensando el esquema de la colección, para generar prendas para todos los gustos.

Con esta filosofía, Jorge Redondo ha logrado no solo hacerse hueco en un sector lleno de competencia y dificultad, también se ha convertido en el favorito de influencers y celebrities. Y es que repasar el perfil en redes sociales de su firma es sinónimo de encontrarse con rostros conocidos: María Fernández Rubíes, María García de Jaime, Eugenia Martínez de Irujo, Ariadne Artiles… Mujeres que representan ese eclecticismo del que habla y que le han ayudado a dar visibilidad a su proyecto. "Redondo Brand ha crecido muy rápido por muchos aspectos, pero uno de ellos, importantísimo, es el apoyo que nos dan los perfiles públicos, personas que tienen una gran visibilidad. Soy de la opinión de que puedes hacer cosas muy bonitas, pero si esas cosas tan bonitas la gente no las ve, no las conoce y nunca las va a poder desear ni comprar".

Pero no solo tiene el apoyo de rostros conocidos. Dentro del sector de la moda, su talento le ha valido más de un reconocimiento. Sin ir más lejos, en la 75ª edición de Fashion Week Madrid, el diseñador se alzaba con el premio L'Oréal a la mejor colección de MBFWM. Y cada vez más mujeres se decantan por él para que cree sus looks de fiesta -incluso sus vestidos de novia-. "Desde siempre hemos huido de la máxima tendencia. Vamos con nuestra personalidad y lo que nos va apeteciendo en cada momento. En 2023 no vamos a proponer nada radicalmente diferente en nuestras colecciones, vamos a seguir con nuestras propuestas de vestidos diferentes, originales, con personalidad, con tejidos diferentes, mezclas…".

¿Pero dónde radica la clave de su éxito? Originalidad, diferenciación, mucha personalidad… Y un objetivo claro. "Lo que quiero conseguir cuando vayas a una boda en la que, de media, hay 200 invitados, es que alguien te pregunte de dónde es tu vestido. Creo que eso es algo que nos gusta a todos y hace que te vayas a casa satisfecha con tu elección".

