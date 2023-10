Marta Pombo y Luis Zamalloa cuentan cómo viven la cuenta atrás para su boda y revelan que tendrán una 'doble' luna de miel

Loading the player...

Se acerca el gran día para Marta Pombo y Luis Zamalloa. La pareja se casará en Madrid el próximo 21 de octubre, coincidiendo con el primer cumpleaños de su hija Matilda y, en la cuenta atrás para el "sí, quiero", los nervios son inevitables. Ellos mismos lo han reconocido durante la ceremonia de los Forbes Best Content Creators 2023. Marta y Luis han revelado cómo están viviendo estos días y han aprovechado para dedicarse bonitas palabras el uno al otro. Tras la boda llegará la luna de miel, y ellos no planean hacer un único viaje, sino dos, por un muy buen motivo. Dale al play y no te lo pierdas.

