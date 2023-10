María Fernández Rubíes nos confiesa que ha visto el vestido de novia de Marta Pombo

Loading the player...

María Fernández Rubíes no ha querido perderse la espectacular fiesta de los Premios FASHION al Talento 2023, donde ha posado increíble con un look en fucsia de Redondo Brand y en donde además, nos ha confesado algo muy importante que tiene que ver con la boda de su gran amiga, Marta Pombo. Cuando ya ha comenzado la cuenta atrás para que el enlace entre la hermana de María Pombo y Luis Zamalloa se celebre (será el próximo 23 de octubre), María Fernández Rubíes nos ha contado que ha podido ver el vestido de la novia después de que esta le haya pedido consejo. ¿Quién más lo ha visto? ¡Dale al play y no te pierdas los detalles!

