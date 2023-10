La respuesta de Cayetana Rivera cuando le preguntan por la guerra mediática entre su madre y su tío Cayetano

Loading the player...

Los hermanos Martínez de Irujo están pasando una época distanciados. Cayetano Martínez de Irujo visitaba esta semana el plató del nuevo programa de Ana Rosa Quintaba donde explicó su actual situación con Eugenia. Unas declaraciones que a la benjamina de la Casa de Alba no gustaron y contestó de manera muy tajante. Este sábado, ambos han coincidido en el bautizado de los duques de Huéscar, donde el conde de Salvatierra ha vuelto a contar cómo está la situación familiar y lo que de verdad le preocupa: “Lo que no voy a aguantar después de nueve años es que bloqueen mi futuro y el de mis hijos”. A este evento familiar la gran ausente fue Cayetana Rivera, que asistió a la boda de Curro, el hermano de Lourdes Montes. A su llegada, la prensa le ha preguntado por el conflicto entre su madre y su tío. ¿Quieres saber cuál ha sido su contestación? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

