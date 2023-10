Las duras declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo hacía sus hermanos: 'No son mi familia' Desde hace varios años, el conde de Salvatierra solo tiene relación con su hermano Fernando

Cayetano Martínez de Irujo (60) cada vez está más distanciado de sus hermanos. Buena muestra de ello son las duras palabras que este viernes les ha dedicado a través de una conexión telefónica en TardeAR, el programa vespertino de Ana Rosa Quintana en Telecinco. “Lo que quiero es olvidarlos ya. ¡Si no son mi familia! Es fastidiar por fastidiar. Tan triste y lamentable como eso”.

Especialmente delicada es la relación que el jinete mantiene con Alfonso y Eugenia. Los tres tienen una sociedad en común y el conde de Salvatierra asegura que este conflicto personal está afectando a su participación. “Es incomprensible que me pidan tres veces el mismo importe por la sociedad y encima me bloquean la sacada de créditos. Es que es una cosa insólita. Nadie con sentido común lo entiende”.

Tras escuchar estas sorprendentes declaraciones, la periodista y colaboradora televisiva Paloma Barrientos ha transmitido la versión de Eugenia Martínez de Irujo ante toda esta polémica. “Está francamente enfadada. Lo que dice es que no quiere saber nada de Cayetano”.

Hay que recordar que hace tan solo una semana Cayetano acudió de invitado a TardeAR y explicó que de sus cinco hermanos actualmente tan solo tiene relación con Fernando. Además, con cierta tristeza, habló sobre el distanciamiento con Eugenia. “Eugenia tiene a su marido, ya no me necesita. Está feliz, cosa que me alegra. Hasta que nació mi hija fue la niña de mis ojos, pero, desde que murió mi madre, Eugenia se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mí”.

La duquesa de Montoro, por su parte, piensa que Cayetano se está beneficiando de que el resto de los hermanos no quieren dar declaraciones ante los medios de comunicación de este tema tan personal. “¿Sabes lo que le pasa a Cayetano? Pues que se aprovecha de que los demás no hablamos. Ese es el problema”.

El libro de memorias, ¿el origen de sus problemas?

Según Cayetano, la publicación de sus memorias en 2019 provocó el cisma con sus hermanos. “Creo que sí, la ruptura definitiva, también saber que tengo un hermano de verdad que es Fernando y que hay otros cuatro me quieren hacer culpable hasta de mi propia vida”, dijo en una entrevista concedida a Toñi Moreno. Además, desveló que no entendía la reacción de Eugenia. “Es que no te puedes enfadar ante algo que es de otro y es verdad”.