Las imágenes más desenfadadas de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sotogrande al cumplir siete años de relación

Hace ahora siete años que se conocieron en una fiesta en Marbella y, desde entonces, Cayetano Martínez de Irujo, de 60 años, y Bárbara Mirjan, de 27, no se han separado. Y ha sido precisamente muy cerca de este enclave de la Costa del Sol -en Sotogrande- donde el duque de Arjona y su chica se encuentran pasando unos días de vacaciones.

- Los detalles de la discreta vida de Luis y Amina, los hijos de Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo

- Pocholo Martínez-Bordiú desvela el motivo por el que rompió su amistad con Cayetano Martínez de Irujo

La pareja, vestida de manera informal y acompañados por su mascota, un braco alemán de pelo corto marrón, disfrutó de un agradable almuerzo en uno de los restaurantes más exclusivos de Sotogrande donde recibieron todo el cariño de los trabajadores del local. Tras haber dado buena cuenta de algunos de los platos más ricos de la gastronomía gaditana, Bárbara y Cayetano abandonaron el local muy sonrientes y con un cuadro con la caricatura de un torero como regalo.

Superados los problemas intestinales que el hijo de la desaparecida duquesa de Alba llevaba arrastrando desde 2015 y que le llevaron a pasar por quirófano hasta en once ocasiones, Cayetano lleva ahora una vida muy tranquila alejada del foco mediático, y volcado más en los negocios agropecuarios que en las competiciones como jinete.

Bárbara, por su parte, está desarrollando su carrera profesional dentro del mundo de la comunicación. Graduada en Filología Francesa y Gestión de Empresas por la universidad londinense King’s College, la pareja del duque de Arjona trabaja actualmente para MediaPro, concretamente dentro del área de eventos, como experta en desarrollo de negocios.

La diferencia de edad entre ellos- les separan 33 años- nunca ha sido un problema para ellos, y buena prueba de ello son los siete años que llevan de historia de amor. Fue en el verano de 2016 cuando ¡HOLA! desvelaba su relación y aunque fueron muchos los que no confiaron en esa relación, el paso de los años ha consolidado su noviazgo, mostrándose muy unidos tanto en los buenos como en los malos momentos.

- Conocidas parejas para las que la diferencia de edad nunca ha sido un impedimento

- Luis y Amina Martínez de Irujo, los grandes protagonistas de la reunión familiar en la Semana Santa sevillana

Además, Bárbara se ha adaptado a la perfección a la vida del duque de Arjona, y no solo parece llevarse a las mil maravillas con sus dos hijos, Luis y Amina, de 22 años, sino también con su exmujer, Genoveva Casanova, quien hace tan solo unas semanas sufría una embolia pulmonar, que le causó un infarto pulmonar y un derrame. En esos momentos tan difíciles, la mexicana no estuvo sola, ya que además de contar con la compañía de sus hijos, también contó con el apoyo de su ex y la pareja de este.