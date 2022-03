Cayetano Martínez de Irujo desvela si sus hijos Luis y Amina seguirán su estela como jinete

Loading the player...

Cayetano Martínez de Irujo a vuelto a la competición tras unas época tremendamente complicada. A mediados de mayo, el duque de Arjona y conde de Salvatierra tenía que ser ingresado en un hospital de Madrid para ser operado de urgencia de una obstrucción intestinal. Así lo contaba en una conversación con ¡HOLA!: "Ha sido difícil para mí verme en la UVI, entubado. Verme otra vez así fue un golpe duro. Afortunadamente, ya lo he superado”. En los últimos años, ha pasado por quirófano una decena de veces por sus problemas digestivos. En una de esas ocasiones casi pierde la vida. “Esta vez no fue cuestión de vida o muerte. Pero fue muy duro, sobre todo psicológicamente”, explica el aristócrata, que a sus cincuenta y ocho años ha retomado su carrera como jinete en el Trofeo ¡HOLA! de la Madrid Horse Week. Allí, el conde se Salvatierra ha estado apoyado por su novia, Bárbara Mirjan, y ha hablado sobre el futuro de sus hijos, ¿seguirán la estela de Cayetano? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

