Desde su infancia a la Goyesca, la bonita felicitación de cumpleaños de Cayetana Rivera a su 'persona favorita'

En las últimas horas Eugenia Martínez de Irujo ha recibido decenas de muestras de afecto con motivo de su 53 cumpleaños. La duquesa de Montoro ha iniciado una nueva vuelta al sol y tanto sus familiares como sus amigos se han esforzado en que tenga un día inolvidable, marcado por los mensajes de cariño, los recuerdos y las sorpresas como la que le ha dado su única hija. "Muchísimas felicidades a mi persona favorita. Te quiero, mamá", ha dicho Cayetana Rivera junto a un emoticono de un corazón naranja y un collage que resume algunos de los momentos más bonitos que ha vivido al lado de su progenitora, desde que era tan solo una niña hasta la actualidad. Cuando ha visto este bonito detalle, la aristócrata no ha podido evitar emocionarse y ha dicho: "Muero contigo".

Al abrir el álbum personal de su vida, Tana, como la llaman cariñosamente en su círculo íntimo, ha escogido cinco imágenes representativas en las que la vemos de pequeña en brazos de su madre, juntas en ambientes festivos, formales y también en un día que no olvidará nunca: la Goyesca de 2021. En esta tradicional corrida que se celebró en septiembre en Ronda, Cayetana tuvo un papel protagonista al ejercer como presidenta de las damas goyescas, siguiendo de este modo los pasos de sus dos abuelas, Carmen Ordóñez y la duquesa de Alba. “¡De las mejores experiencias de mi vida! Esto lo llevaré siempre en mi corazón. Iba rodeada de las personas que más quiero”, decía. En esa fecha señalada la joven aristócrata contó con el apoyo de su padre, Francisco Rivera, y también de su madre, que se desplazó a la ciudad malagueña para ser testigo de este acto. Antes de pisar el coso, Eugenia estuvo ayudando a su hija a prepararse tal y como hemos visto ahora. También la acompañó en todas las visitas al taller de Caprile, diseñador que se encargó de vestirla.

Eugenia y Cayetana, a la que cariñosamente suele referirse como "mi ratón", tienen una excelente relación y una gran complicidad que se extiende también a Narcís Rebollo. Ambas se apoyan mutuamente en las decisiones que toman y en los retos que asumen como vimos el pasado año con el debut de la duquesa de Montoro como pintora con la exposición El arte de querer. Durante el confinamiento pintó 64 acuarelas en la finca La Pizana y estas obras las donó a la fundación Querer tras presentarlas al público en una velada mágica a la que no faltó su hija, quien estuvo a su lado "desde el minuto uno" en esta aventura solidaria tal y como ella misma nos explicaba en las páginas de ¡HOLA! Además, madre e hija tienen muchas cosas en común como su afición por la música o su estilo a la hora de vestir.

Una celebración adelantada

Durante el día de su 53 cumpleaños, que ha llegado poco después de su cuarto aniversario de boda con Narcís Rebollo, Eugenia no ha dejado de recibir bonitas felicitaciones. No solo su hija y su marido le han trasladado todo su amor, sino también otros amigos como Natalia Verbeke, Belén Esteban o Huga Rey, que es la madrina de bautizo de Cayetana, le han dedicado bonitas palabras. Además, tuvo la oportunidad de soplar las velas junto a algunas de estas amistades ya que la noche del jueves, en la antesala de su día, asistió a un acto benéfico en el que coincidió, por ejemplo, con la colaboradora de Sálvame, con la que se fundió en un bonito abrazo. Esta última explicó que se conocen desde hace mucho tiempo y que la casualidad quiso que vivieran la maternidad casi a la vez ya que ambas dieron a luz en 1999. Desde entonces su contacto es frecuente y se ven siempre que pueden. De hecho, la aristócrata no quiso faltar hace dos semanas a la fiesta que organizó su amiga con motivo también de su nueva vuelta al sol.

