Eugenia Martínez de Irujo deja claro el motivo por el que no fue a la misa funeral de su madre El pasado 20 de enero se cumplieron siete años del fallecimiento de la duquesa de Alba y su hijo Cayetano organizó una misa en Sevilla, a la que no asistieron el resto de hijos de la aristócrata

El pasado 20 de noviembre se cumplieron siete años del fallecimiento de la duquesa de Alba y como es habitual su hijo Cayetano Martínez de Irujo celebró una misa en su honor en el templo sevillano de la Hermandad del Cristo de los Gitanos, el mismo que su madre eligió para que reposasen sus cenizas. De todos los hijos de doña Cayetana, a la eucaristía solo asistió el conde de Salvatierra, que como dejó claro en ¡HOLA!, celebró esta misa "por mí y para mi madre". "Es a título personal, yo no la hago para que venga nadie. Aviso a todos, porque entiendo que es lo correcto", aclaró el jinete.

Finalmente el duque de Arjona estuvo acompañado ese día de su sobrina Cayetana, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Iruho, así como de su pareja, Bárbara Mirján, el víudo de la duquesa, Alfonso Diez, y los amigos de la duquesa Carmen Tello y su marido, el extorero Curro Romero.

Pese al resto de ausencias, el recuerdo de doña Cayetana Fitz-James Stuart sigue y seguirá imborrable en todos los que la quisieron. Así lo ha manifestado su hija Eugenia Martínez de Irujo, que ha dejado claro el motivo por el que no fue a la misa funeral de su madre. "Yo creo que es raro siete años haciendo misas. Yo creo que el primer año, segundo, fenomenal, pero todos los años... Yo siempre digo que para recordar a mi madre no me hacen falta misas, yo la llevo aquí (señalando el corazón) con lo cual quien quiera ir a misa, perfecto, pero quien no, no pasa nada, que cada uno haga lo que quiera", ha manifestado en su última entrevista a Europa Press durante el estreno en Madrid de la película La casa Gucci.

El día del homenaje a la duquesa Cayetano Martínez de Irujo recibió la agradable sorpresa de encontrarse con su sobrina Cayetana en el templo y se fundieron en un emotivo y significativo abrazo. "Me la ha mandado Cayetano (la foto). Una monada, a mí esas cosas me emocionan mucho", dijo la duquesa de Montoro. Eugenia cumplirá 53 años el próximo 26 de noviembre y en cuanto a la fiesta que organizará por cumpleaños revela: "Después de esta semana la he cancelado, no puedo con mi alma, la he aplazado, ya veré en diciembre". Y añadió: "Me da mucha rabia porque me apetecía hacer algo el 26 pero bueno, como tengo la cena de la fundación Querer el 25 también, mi cuerpecito no aguanta más". Recordemos que con motivo de su 50 cumpleaños la hija de la duquesa fue agasajada con una gran fiesta sorpresa que le preparó su marido, el productor musical Narcis Rebollo.

