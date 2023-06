Pocholo Martínez-Bordiú desvela el motivo por el que rompió su amistad con Cayetano Martínez de Irujo

Pocholo Martínez-Bordiú tiene clavada una espinita que parece muy difícil de sacar. El empresario ha abierto las puertas de su casa en Ibiza a Bertín Osborne y su programa Mi casa es la tuya para enseñarle cómo es su residencia en la isla y desnudar parte de su alma en una distendida charla en la que el aristócrata no ha pasado por alto la ruptura de su amistad con Cayetano Martínez de Irujo, a quien acusó de "chivato".

Su enfrentamiento se remonta a 2019 cuando el hijo de la duquesa de Alba decidió publicar sus memorias, De Cayetana a Cayetano, y en ellas mencionó algunas intimidades de la vida de Pocholo que el empresario hubiera preferido que no se hubieran hecho públicas, así como las salidas nocturnas que ambos compartían, llevando así al aristócrata a no querer saber nada de quien por entonces era su gran amigo.

"Yo no hablo de gente que no tengo que hablar, para eso tengo una educación. No como algunos amigos tuyos que meten la pata. En boca cerrada no entran moscas. No lo he hablado con él. No ha tenido las ganas de hablar conmigo. Es tan inédito...”, le dijo Pocholo a Bertín.

Enfadado por lo que Pocholo considera una traición por parte del que hasta entonces era su amigo, el empresario pone de manifiesto la gran indiscreción de Cayetano diciendo: "Si tú estás con una señora que es hija del Rey, no tienes por qué contar a nadie que has estado con esa señora. Si tienes una familia que es tu familia y hablas cosas de que no tienes que hablar, también te la vas a enfrenta".

"Cada uno que piense lo que quiera, es su vida, pero tanta cuna y tanta historia para leer un poco este libro…La verdad es que no lo he leído, pero por lo que salía en la prensa. Cada uno que aguante su vela, pero tanta educación para que luego deje entrever todo lo que ha hecho con unas señoras que no se merecen eso…Porque que lo diga este pánfilo..." añadía Pocholo.

"Pese a que éramos muy amigos y salíamos juntos con frecuencia, cada uno tiene sus problemas y situaciones", aseguraba el empresario bastante dolido por la situación.

Lejos de quedarse callado, Bertín, quien mantiene una excelente relación tanto con Pocholo como con Cayetano, intentó medias entre ambos diciendo: "Todos cometemos errores en la vida. Creo que personas que han sido tan amiga como Cayetano y tú, deberíais sentaros a hablar algún día. Yo lo he hablado con él y no es consciente de que haya sido un problema".

"A mí me gusta la gente que da la cara. Que le perdone el cura. Lo peor en la vida es ser chivato. Allá él”, daba por terminado el tema Pocholo.