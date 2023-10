Eugenia Martínez de Irujo estalla contra Cayetano: 'Se aprovecha de que los demás no abrimos el pico'

Eugenia Martínez de Irujo fue una de las asistentes al funeral de Marta Chávarri. A su llegada a Los Jerónimos, en Madrid, se mostró muy prudente cuando la prensa le preguntó por las últimas declaraciones de su hermano Cayetano. "Mira, yo vengo a un funeral, no vengo a...", dijo antes de entrar en el templo.

Sin embargo, a la salida se pronunció al respecto con total rotundidad. "¿Sabes lo que le pasa a Cayetano? Pues que se aprovecha de que los demás no hablamos. Debe ser eso por que si no", declaró muy seria. "Que yo creo que se aprovecha de que los demás hermanos no abrimos el pico. Es el problema. Es el problema", insistió. En ese momento, los periodistas le dijeron que si el que calla otorga y ella, rápidamente, lo negó entre risas: "Yo no, yo no otorgo nada".

La duquesa de Montoro también solo esbozó una ligera sonrisa cuando la prensa le recordó que, según su hermano, ya no tiene relación con él porque no le necesita al estar felizmente casada con Narcis Rebollo, el presidente de Universal Music para España y Portugal. "Pero si llevo feliz diez años. ¡Qué tendrá q ver!", exclamó Eugenia sin dar crédito.

Cabe recordar que Cayetano admitió la semana pasada en TardeAR, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, que de sus seis hermanos tan solo tiene relación con Fernando y habló del gran distanciamiento que mantiene actualmente con Eugenia. "Hemos pasado por varias etapas y ahora pues estoy pendiente de tener una conversación a fondo con ella, para empezar de cero... una nueva relación", confesó. "Eugenia tiene su marido, ya no me necesita... está feliz, contentísima con su vida, cosa que me alegra, porque es lo que siempre he querido. Hasta que nació mi hija ella fue la niña de mis ojos", aseguró. Por último, expresó con cierta tristeza que "desde que murió mi madre Eugenia se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mí".

Según Cayetano, la publicación de sus polémicas memorias en 2019 provocó el distanciamiento total con sus hermanos. "Creo que sí, la ruptura definitiva, también saber que tengo un hermano de verdad que es Fernando, y que hay otros cuatro que me quieren hacer culpable hasta de mi propia vida", dijo en una entrevista concedida a Toñi Moreno. Además, desveló que no entendía la reacción de Eugenia. "Es que no te puedes enfadar ante algo que es de otro y la verdad, y lo poco que hablo de ella es muy bien. No lo sé, no quiero levantar una polémica y que ella se levante en armas, quiero pasar página”, añadió.

En mayo de 2021, la duquesa de Montoro se preocupó por el estado de salud de su hermano, que tuvo que ser intervenido por undécima vez de una obstrucción intestinal. Acudió al hospital a verle y todo parecía indicar que volvían a estar más unidos. Sin embargo, Cayetano dejó claro hace tan solo unos días que no mantenían ningún tipo de relación con Eugenia y que sus problemas venían de lejos, no desde la publicación de su libro. "Nuestras diferencias vienen de lejos, no tiene nada que ver con las memorias. Ninguno de mis hermanos se las ha leído. Solo se han enfadado por lo que les ha llegado de la prensa", manifestó.