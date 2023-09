De la relación con Bárbara al distanciamiento con su hermana: Cayetano Martínez de Irujo da las claves de su vida actual

Pertenecer a una de las de las familias más antiguas y conocidas de la aristocracia española tiene sus beneficios, pero también puede conllevar carencias, tal y como ha revelado Cayetano Martínez de Irujo, de 60 años, IV duque de Arjona y XIII conde de Salvatierra e hijo de la inolvidable Cayetana de Alba. "Nunca hemos tenido ningún lujo, pero nunca nos ha faltado de nada, es un privilegio pertenecer a una familia que es parte de la columna vertebral de la historia de España, pero humanamente, Fernando y yo…" confesaba Cayetano dejando entrever que su infancia no fue todo lo bonita que tenía que haber sido durante su visita al plató de la TardeAR, donde ha hablado con Ana Rosa Quintana de su niñez, de su madre, de la actual relación que mantiene con sus hermanos, así como de la diferencia de edad que le separa de su pareja, Bárbara Mirjan, de 27, y con la que se lleva 33 años.

Bastante descontento con la infancia que le tocó vivir y por la que tuvo que ser traslado ya de mayor en un centro de salud mental de Estados Unidos, Cayetano confesaba: "Yo de pequeño no tenía casi nada. Nos daban una vida prusiana, parecíamos Boys Scout. Teníamos todo ordenado durante el día y los fines de semana que me hubiera encantado comer en el comedor teníamos que ir a montar a caballo o a natación y por la tarde guitarra, francés".

Carencia familiar

Sin ser consciente aún de que su familia era diferente, el conde de Salvatierra no entendía muy bien porque no podía pasar todo el tiempo que quería junto a su madre, por la que sentía autentica devoción."La saludábamos por las mañanas y por las noches. Hasta que nació Eugenia, teníamos más acercamiento, pero cuando nació mi hermana pasó ella a tener el protagonismo, todos la adorábamos. Fernando y yo perdimos relevancia, aunque yo volví a adquirir protagonismo años después" revelaba el hijo de la duquesa de Alba.

"Yo he tenido una carencia de familia unida y de madre. Yo se lo dije a mi madre con treinta y tantos años y supuso una tarde llorando. Ella no lo entendía, ella fue Duquesa de Alba más que madre y, luego, con Eugenia, sin embargo, todo lo contrario, la tenía con ella en todo momento" añadía Cayetano quien después acaba reconociendo que con el paso de los años él acabó convirtiéndose en "el hijo chico más querido" de su madre, así como "el escogido para llevar la casa durante los últimos cinco años".

Distanciamiento con Eugenia

Renovado por dentro y por fuera tras haber recibido terapia, Cayetano, que a pesar de todo está orgulloso de haber nacido donde ha nacido, también admitió que de sus seis hermanos tan solo tiene relación con Fernando y habló del gran distanciamiento que mantiene actualmente con su hermana Eugenia. "Hemos pasado por varias etapas y ahora pues estoy pendiente de tener una conversación a fondo con ella, para empezar de cero... una nueva relación" señalaba el aristócrata. "Eugenia tiene su marido, ya no me necesita... está feliz, contentísima con su vida, cosa que me alegra, porque es lo que siempre he querido. Hasta que nació mi hija ella fue la niña de mis ojos" puntualizaba Cayetano con cierta tristeza por no poder contar con ella en estos momentos. "Desde que murió mi madre se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mí" añadía.

¿Planes de boda?

En cuanto a su relación sentimental con Bárbara Mirjan con la que empezó a salir en 2016 y por la que muy pocos apostaban debido a su gran diferencia de edad, ella tenía por aquel entonces 20 años y él 53, todo parece ir de maravilla, aunque parece que de momento no hay planes de pasar por el alatar. "No sé si habrá boda. Llevamos ocho años… La estabilidad me la han dado mis hijos y Genoveva, quizás Genoveva ha sustituido a mi hermana para mí. Ella y mis hijos son fundamentales y Bárbara es una mujer excepcional. Tiene 27 años, nos llevamos 33" señalaba Cayetano dejando entrever que de momento todo está bien, así como está.