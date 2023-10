La historia del desencuentro de Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo que esta semana ha llegado a su punto álgido

Loading the player...

Cayetano Martínez de Irujo visitaba esta semana el plató de TardeAR, el nuevo progrma de Ana Rosa Quintana. Durante su entrevista, destapó los conflictos y enfrentamientos que mantiene con sus hermanos, especialmente con Eugenia Martínez de Irujo. El hijo de la duquesa de Alba le contó a la presentadora que las “diferencias” con sus hermanos “vienen de lejos”, pero confesó que le gustaría retomar la relación con ellos, especialmente con Eugenia. Unas declaraciones que a la benjamina de la Casa de Alba no gustaron y contestó de manera muy tajante.

Eugenia Martínez de Irujo estalla contra Cayetano: 'Se aprovecha de que los demás no abrimos el pico'

Este viernes, Cayetano estallaba y hablaba de nuevo para el programa de Telecinco, donde desvelaba que su enfado con su hermana pequeña y Alfonso se ha agravado: "Es que yo ya no quiero entrar con mi familia. Es que lo que yo quiero es olvidarles ya. ¡Si no son mi familia! Esto es siempre el fastidiar por fastidiar. Nada más. Tan triste y tan lamentable como eso. Me paralizan todo porque sí. Porque no firman. Por una cosa, por otra. ¡Yo qué sé! Ponen unas justificaciones que tienen poco sentido", senteciaba enfadado. Dale al play y no te pierdas el origen del desencuentro entre los Alba.

