Las posturas 'imposibles' de Shakira durante los ensayos para su próxima actuación

Locura. Es lo que han manifestado los fans cuando han visto las pinceladas de la próxima actuación en directo de Shakira. La colombiana será una de las estrellas de la entrega de los premios MTV Video Music Awards, VMA, que se celebran el próximo 12 de septiembre en Nueva Jersey. Nicki Minaj será la presentadora de esta fiesta en la que se darán cita de nuevo los nombres más importantes del panorama musical mundial. En la lista de los más nominados están Taylor Swift, Miley Cyrus, Doja Cat, Sam Smith y Shakira. La colombiana opta a cuatro galardones y se encargará de poner ritmo a la fiesta, una actuación para la que ya está ensayando. ¡Y no va a dejar indiferente seguro!

Shakira sigue conquistando récords profesionales tras su complicada separación de Gerard Piqué

Shakira y Piqué: la historia de una tregua de verano que podría haber llegado a su fin

La de Barranquilla ha compartido algunas imágenes en sus perfiles en las que se la ve en una sala de baile, haciendo algunas posturas en las que demuestra su impresionante flexibilidad. A sus 46 años presume de una excelente forma física y un atractivo que es muy aplaudido por sus seguidores, que han inundado la galería de mensajes. En la actuación, como ha destacado, hará una mezcla de algunos de sus temas más conocidos así que ha preguntado a sus incondicionales a qué canción creen que corresponden estas “enredadas” posturas. Las cábalas son de todo tipo: La loba y Hips don’t lie son algunas de las propuestas.

Mientras se resuelve la adivinanza, la colombiana sigue sumando motivos que celebrar. Al increíble éxito de sus recientes singles (en solitario y junto a Manuel Turizo y Karol G) se une ahora esta entrega de premios en la que aspira a agrandar su leyenda como estrella latina. Opta a cuatro premios: artista del año; mejor colaboración con Karol G por TQG; y mejor vídeo latino, categoría en la que figura dos veces con su tema Acróstico (dedicado a sus hijos y en el que aparecen cantando y tocando el piano) y con el dúo con Karol G, TQG. Tal vez sea el single que grabó con su compatriota el que incluya estas posturas de contorsionismo.

La artista se ha afincado en Miami tras su ruptura con Piqué, ciudad en la que está volcada en el cuidado de su familia y en su trabajo. La cantante está muy pendiente de su padre, William Mebarak, de 92 años y cuya salud es un tanto delicada, y de sus dos hijos, Milan y Sasha, con quienes disfruta de deportes náuticos como el esquí acuático. Su relación con el exdeportista sigue tensa pues, tal y como informaron en Y ahora Sonsoles, el convenio que firmaron tras su separación no se ha ratificado. Según Lorena Vázquez, “no se ponen de acuerdo con las vacaciones de Navidad”. El exfutbolista ha disfrutado de su verano junto a Clara Chía.

A continuación te dejamos la lista completa de nominados a los MTV Video Music Awards 2023:

Video del año

Doja Cat – Attention

Miley Cyrus – Flowers

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo – Vampire

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Artista del año

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Canción del año

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

Steve Lacy – Bad Habit

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor artista nuevo

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Mejor colaboración

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Post Malone, Doja Cat – I Like You (aHappier Song)

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – Gotta Move On

Karol G, Shakira – TQG

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – Creepin’ (Remix)

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Mejor video pop

Demi Lovato – Swine

Dua Lipa – Dance the Night (From Barbie the Album)

Ed Sheeran – Eyes Closed

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

P!nk – Trustfall

Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor video hip-hop

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – Gotta Move On” s

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – Staying Alive

GloRilla & Cardi B – Tomorrow 2

Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – Kant Nobody

Metro Boomin ft Future – Superhero (Heroes and Villains)

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Mejor video R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye – Stay

Chlöe ft. Chris Brown – How Does It Feel

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – Creepin’ (Remix)

SZA – Shirt

Toosii – Favorite Song

Yung Bleu & Nicki Minaj – Love in the Way

Mejor video alternativo

blink-182 – Edging

boygenius – The film

Fall Out Boy – Hold Me Like a Grudge

Lana Del Rey ft. Jon Batiste

Paramore – This Is Why

Thirty Seconds to Mars – Stuck

Mejor video rock

Foo Fighters – The Teacher

Linkin Park – Lost (Original Version)

Red Hot Chili Peppers – Tippa My Tongue

Måneskin – The Loneliest

Metallica – Lux Æterna

Muse – You Make Me Feel Like It’s Halloween

Mejor video latino

Anitta – Funk Rave

Bad Bunny – Where She Goes

Eslabon Armado, Peso Pluma – Ella Baila Sola

Karol G, Shakira – TQG

Rosalia – Despecha

Shakira – Acróstico

Best video K-pop

Aespa – Girls

BLACKPINK – Pink Venom

Fifty Fifty – Cupid

Seventeen – Super

Stray Kids – S-Class

TOMORROW X TOGETHER – Sugar Rush Ride

Best video Afrobeats

Ayra Starr – Rushs

Burna Boy – It’s Plenty

Davido ft. Musa Keys – Unavailable

Fireboy DML & Asake – Bandana

Libianca – People

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Wizkid ft Ayra Starr– 2 Sugar

Video for good

Alicia Keys – If I Ain’t Got You (Orchestral)

Bad Bunny – El Apagón – Aquí Vive Gente

Demi Lovato – Swine

Dove Cameron – Breakfast

Imagine Dragons – Crushed

Maluma – La Reina

Actuación del año

August 2022: Saucy Santana – Booty

September 2022: Stephen Sanchez – Until I Found You

October 2022: JVKE – Golden hour

November 2022: Flo Milli – Conceited

December 2022: Reneé Rapp – Colorado

January 2023: Sam Ryder – All the Way Over

February 2023: Armani White – Goated

March 2023: Fletcher – Becky’s So Hot

April 2023: TOMORROW X TOGETHER – Sugar Rush Ride

May 2023: Ice Spice – Princess Diana

June 2023: FLO – Losing You

July 2023: Lauren Spencer Smith – That Part

Mejor dirección

Doja Cat – Attention

Drake – Falling Back

Kendrick Lamar – Count Me Out

Megan Thee Stallion – Her

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor cinematografía

Adele – I Drink Wine

Ed Sheeran – Eyes Closed

Janelle Monae – Lipstick Lover

Kendrick Lamar –Count Me Out

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor efectos visuales

Fall Out Boy – Love From the Other Side

Harry Styles – Music for a Sushi Restaurant

Melanie Martinez – VOID

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor coreografía

BLACKPINK – Pink Venom

Dua Lipa – Dance the Night (From Barbie the Album)

Jonas Brothers – Waffle House

Megan Thee Stallion – Her

Panic! At The Disco – Middle of a Breakup

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

Mejor dirección de arte

Boygenius – The film

BLACKPINK – Pink Venom

Doja Cat – Attention

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

Megan Thee Stallion – Her

SZA – Shirt

Mejor edición

BLACKPINK – Pink Venom

Kendrick Lamar – Rich Spirit

Miley Cyrus – River

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero