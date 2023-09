Malú y Shakira, las diferencias y similitudes de dos artistas al cantar sobre el desamor

Cuando una relación fracasa hay muchas maneras de sobrellevar esa ruptura. Tanto Shakira como Malú han encontrado en la música el mejor refugio para sobreponerse a los reveses amorosos de la vida y sus reveladoras letras dan buena cuenta de ello. Si la colombiana marcó un antes y un después hablando en primera persona del fin de su historia de amor con Piqué en su ya histórico tema junto a Bizarrap, Sesión 53, ahora ha sido la sobrina de Paco de Lucía quien ha estrenado la canción Ausente en la que hace claras referencias a su separación con el expolítico.

Con una playa solitaria como escenario a diferencia del estudio de grabación que eligió Shakira junto al rapero argentino, Malú habla de desamor, de tristeza y de soledad en unos versos llenos de sentimientos y melancolía en los parece hacer un recorrido por las diferentes etapas de su relación con Albert, a quien a diferencia de la colombiana no nombra en ningún momento ni sutil ni directamente, tal y como hizo Shakira con frases como "Yo solo hago música, perdón que te sal-piqué" o "Tiene nombre de persona buena claramente no es como suena" ( en referencia a la actual pareja de su ex, Clara Chía), pero a quien parece nombrar indirectamente en cada una de sus estrofas.

El tema de Malú, compuesto por Pablo Alborán, comienza diciendo: "No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema porque yo no lo consigo". Una reflexión que parece confirmar lo que la cantante declaraba en la revista Elle en la que señalaba “el desgaste” como principal motivo de la ruptura.

Sin embargo, no es la única frase en la que pone de manifiesto cómo se iba sintiendo mientras se evidenciaba el final, pues mucho más explícitamente, la artista señala: “Eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco, no comprendo qué te pasa. Dices que me quieres cuando ves el precipicio. Malquerer se ha vuelto un vicio”. Unos versos que sin duda nos llevan a los entonados por Shakira en los que también habla del cambio sufrido por Piqué cuando todo indicaba que no había vuelta atrás. "No sé ni qué es lo que te pasó. Tás tan raro que ni te distingo" cantaba la colombiana.

Pero mientras que Shakira recurrió al final de su relación con frases como "Del amor al odio hay un paso. Por acá no vuelva', hazme caso" o "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", Malú hace referencia a los comienzos de su relación, así como a la presión mediática a la que fueron sometidos. "Y yo te levanté, y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes. Ausente, por mucho que lo intentes" expresa la cantante.

En Ausente, la que fuera coach de La Voz también parece haber una alusión directa a su hija en común, Lucía, de tres años. "No paro de llorar a solas, este dolor no para. A qué lugar me mudo para empezar de nuevo. Pase lo que pase, ella va primero". Una estrofa con la que marca una clara diferencia con Shakira, quien en vez de mencionar a sus pequeños en el tema junto a Bizarrap les dedicó todo un tema completo, "Acróstico"