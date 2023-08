Malú habla por primera vez de su separación: 'Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible'

Malú está viviendo una nueva etapa de su vida. Después de casi cinco años con Albert Rivera, y una hija en común, Lucía, la pareja ponía punto final a su relación tal y como comunicaban desde el entorno de la artista. En este tiempo, ninguno se había pronunciado al respecto ya que siempre han apostado por mantener su relación en la más absoluta discreción. Sin embargo, la artista ha roto su silencio en Elle y ha expresado cómo se siente actualmente.

"No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa", comienza la cantante en las páginas de Elle, y reconoce que "es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella". La intérprete de 'Aprendiz' habla a corazón abierto sobre el amor: "pero no solamente en el que puedes sentir hacia una pareja, sino en el amor a la familia, a la vida, a los hijos... El amor mueve el mundo".

Su hija, su prioridad

Su pequeña Lucía, de tres años, ocupa la gran parte de su tiempo: "Yo me he dedicado a mi hija, y es algo que no pienso dejar de hacer, pero tampoco voy a renunciar a trabajar o a estar satisfecha como mujer, porque no me siento completa si exclusivamente soy madre, ni tampoco siendo sólo artista. Soy ambas cosas y lo soy al cien por cien", comenta la cantante en la entrevista a Elle. "Creo que no hay nada más puro ni más bello que un hijo, Ser madre, además, te quita todas las tonterías de encima".

Una trayectoria musical llena de éxitos

A la hora de hacer balance de su trayectoria, Malú destaca cómo la experiencia le ha hecho crecer como persona y prueba de ello son los mensajes que el pasado 28 de julio, lanzó antes de su concierto en Marbella. Allí la cantante se sinceró: "Siempre da más miedo mirar hacia adelante y pensar en el futuro y en lo que está por venir... en cómo encararlo", comenzaba diciendo Malú. La artista ha reconocido que "mirar atrás es bonito": "Tienes esos recuerdos, esas cosas que has hecho, los momentos tan increíbles. Todo ese aprendizaje", confesaba, antes de reencontrarse con su público, dejando entrever un doble sentido en sus palabras que indirectamente podrían referirse a Albert Rivera.