El pasado verano sobrevolaron sobre la pareja rumores de crisis Albert Rivera se refiere a Malú como su 'actual pareja' tras los recientes comentarios sobre su relación El expolítico, que no suele hacer declaraciones sobre su vida personal, ha repasado su vida sentimental y ha hablado sobre la paternidad en el podcast 'Proyecto 77''

No suele referirse a su vida privada, sobre la que se mantiene bastante discreto, sin embargo en una de sus últimas entrevistas Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, ha dado algunas pinceladas sobre su lado más personal. En el podcast Proyecto 77, presentado por el exjefe de Gabinete de Ministros argentino Marcos Peña, no solo ha hablado sobre su papel como padre de dos hijas sino que se ha referido además a su relación con Malú, a la que llama su “actual pareja”, sobre la que han sobrevolado rumores de crisis en los últimos meses. “Mis hijas son el motor de mi vida. A nivel personal si yo tuviera que poner un punto de inflexión en mi vida más allá de la política y que te convierte en mejor persona eso sería sin duda la paternidad. Se coloca ahí una primera prioridad. En la escala de valores siempre van a estar tus hijos lo primero" aseguró.

El expolítico tiene dos niñas, Daniela, de once años, fruto de su relación con Mariona Saperas, y Lucía, que cumplió dos años el pasado mes de junio, nacida de su relación con Malú. En la conversación ha recordado la época en la que nació su primogénita cuando, apenas unos diez días después de su nacimiento, tuvo que irse de viaje para hacer campaña con los candidatos de su partido. Comentó no obstante que ahora su relación es mucho más estrecha. “Es muy duro irte de tu casa y no verla ni de día ni de noche y perderte tantas cosas. Por el camino hemos ido recuperando terreno y ahora somos uña y carne a pesar de que ella vive en Barcelona y yo en Madrid”.

Hizo un repaso de su vida sentimental, hasta llegar a su “actual pareja” la cantante Malú, con quien sale desde 2019 y con quien a lo largo de los últimos meses se ha dicho que estaría atravesando una crisis. “Estuve 10 años de mi vida con mi primera pareja digamos larga. Fue con Mariona que era una compañera amiga del instituto. Al principio no éramos pareja, pero después empezamos a salir y tuvimos a Daniela. En esa época viví en Barcelona”. Siguió hablando luego sobre su noviazgo con Beatriz Tajuelo, cuyo nombre no mencionó. “Luego me vine a vivir a Madrid y estuve cuatro o cinco años con otra pareja”.

A su vida llegó entonces la intérprete, con quien mantiene una discreta relación desde entonces. “Después, y desde hace cuatro años, salgo con Malú, mi actual pareja. Tuvimos una niña que nació en junio del 2020 en plena pandemia. Íbamos al hospital a hacer las últimas pruebas con mucho miedo. No sabíamos qué estaba pasando. Aún no había ni vacunas. Mi hija será una de esas que ha nacido en la pandemia” recordó. Ya el pasado verano, en medio de intensos rumores de crisis, la revista ¡HOLA! publicó unas imágenes ambos con su hija Lucía pasando una tarde en un centro comercial y merendando. A estas se unieron luego unas fotos de los dos durante una escapada a Cádiz, que zanjaron los comentarios.

Tras abandonar la política como líder del grupo ciudadanos en marzo de 2020, Rivera comenzó su andadura en el despacho de abogados Martínez-Echevarría, del que salió hace más de seis meses para trabajar en la consultora RV+, que fundó con el que fue su mano derecha en Ciudadanos, José Manuel Villegas. Malú por su parte prepara su gira de conciertos para este 2023 que comenzará en torno a la primavera y lleva el nombre de Mil batallas.