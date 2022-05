Después de una lesión, la pandemia y convertida en madre: Malú vuelve a los escenarios tras tres años de ausencia

Malú es una de las artistas más reconocidas de nuestro país, un auténtico torbellino sobre un escenario que ahora regresa con más fuerza que nunca. Sus fans, que se cuentan por millones, tienen este jueves tienen un motivo para celebrar: la vuelta de la artista a los directos después de tres años de ausencia por diferentes motivos. La cantante de Te conozco desde siempre comienza esta noche en el Wizink Center de Madrid la gira Mil batallas, con la volverá a llevar su música en vivo por toda la geografía española y que tendrá en la carretera hasta el próximo 30 de septiembre, que podnrá el broche final de esta aventura con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La intérprete de Aprendiz, de 40 años, se muestra emocionada con su vuelta y siente esta nuevo tour con la emoción y las ganas como si fuera el primero.

Es una de las artistas que más estadios llena pero ha tenido que estar alejada de los escenarios durante mucho más tiempo del que le habría gustado. La primera razón que la hizo tener que parar fue una lesión. En octubre 2018, durante los ensayos generales de la gira de presentación de su disco Oxígeno, la sobrina de Paco de Lucía sufrió una caída al pisar unos cables, con tan mala fortuna que se fracturó los ligamentos del tobillo derecho. Aunque estuvo durante meses haciendo rehabilitación para evitar pasar por el quirófano mientras continuaba con los directos, no fue posible y, finalmente, en diciembre tuvo que ser operada y bajarse del escenario y calcelar la gira hasta estar totalmente recuparada.

Malú tenía claro que, tanto sus seguidores como ella se merecían un show en condiciones y así no iba a poder llevarlo a cabo. "A día de hoy, me veo obligada a contaros que finalmente me tengo que operar. Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero esto es algo que no está en mis manos, no depende de mí. Os amo y voy a seguir peleando y trabajando duro para recuperarme bien y volver con más fuera que nunca a daros lo mejor de mí. ¡Voy a por todas mi gente!", comunicaba con tristeza entonces.

Durante su periodo de baja, se conoció que la cantante de A esto le llamas amor, había comenzado una relación sentimental con Albert Rivera, entonces presidente de Ciudadanos,que ¡HOLA! confirmaba con la publicación en exclusiva de las primeras imágenes de la pareja juntos, en junio de 2019. Siempre se han mantenido muy herméticos con su vida privada pero en diciembre de 2019 trascendía una feliz noticia que iba a cambiar su vida por completo: iban a convertirse en padres.

En junio de 2020, Malú y Albert Rivera, daban la bienvenida a su primera hija en común, la segunda para el abogado que ya tenía a Daniela, fruto de su matrimonio con Mariona Saperas. La pequeña recibió el nombre de Lucía, como su madre, ya que, como la misma interprete declaró entonces, "no podía ser de otra manera". Tras el nacimiento de su pequeña, que vino al mundo en pleno confinamiento, la pareja presentaba al mundo a su hija. "Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más bonito del mundo", escribían los felices papás. Dos días después, abandonaban el hospital HM Puerta del Sur, de Móstoles con la niña en brazos listos para comenzar esta ilusionante etapa. Una nueva vida en la que se volcó completamente en el cuidado de su bebé y por la que dejó aparcada temporalmente su carrera profesional.

Convertirse en madre no fue el único motivo por el que Malú tuvo que alargar su ausencia de los escenarios. La llegada de la pandemia hizo todos que nos viéramos obligados a confirnarnos, con lo que la artista no pudo programar su ansiada vuelta a los escenarios ya que, debido a las restricciones sanitarias impuestas por el covid, se cancelaron los conciertos y los eventos multitudinarios. Durante ese tiempo la cantante de éxitos como Ángel Caído o Ahora tú, aprovechó para mudarse a un nuevo hogar junto a su pareja y a la pequeña Lucía.

Ahora regresa con más ganas y fuerza que nunca con una gira que la tiene muy emocionada. El tour le supondrá estar lejos de casa y alejarse por primera vez de Lucía, que ya casi tiene dos años y es la debilidad de su mamá. Malú está acostumbrada a las giras en las que va y vuelve a casa en el día, salvo cuando viaja a América, llegado ese momento, ha declarado que tendrá que aprender a gestionar las emociones que le provoca estar separada de su pequeña. Pero mientras llega, es el turno de disfrutar contacto con su público y de darle a sus seguidores todo lo que no ha podido compartir con ellos durante estos tres años, porque si hay un sitio donde la artista es feliz es sobre un escenario ya que es un verdadero animal de directo.