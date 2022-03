Malú celebra los 40 años rodeada su familia y grandes amigos

Malú celebra su 40 cumpleaños en uno de sus mejores momentos laborales y personales. La cantante, que hace unas semanas festejó los 45 años de su hermano José con varias fotos de la celebración tomadas en blanco y negro, ha compartido con todos sus seguidores una instantánea soplando las velas de una espectacular tarta junto a un mensaje de agradecimiento. "Ayer fue uno de esos días inolvidables rodeada de toda mi familia, grandes amigos… mi equipo, mi gente… Millones de gracias a todos por hacer que estos 40 hayan iniciado de una manera tan bonita y hacerme tan feliz", ha escrito la intérprete de Cenizas en sus perfiles sociales, demostrando que se encuentra perfectamente y dejando a un lado los rumores de ruptura con Albert Rivera.

En este día tan especial, muchos han sido quienes no han querido olvidarse de su amiga y felicitarla. Cristina Pedroche, Beret o Adrián Lastra han comentado su publicación dejando emoticonos de corazones y muchas palabras de cariño. "Felicidades. Te deseo lo mejor. Mil besos amiga, disfruta", ha puesto Rosario. Además de la presentadora, el actor y los cantantes, otros rostros conocidos también han querido dejar sus felicitaciones en esta fecha tan señalada. Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz, no ha dudado en dejarle unas bonitas palabras a su 'corazón bello' y Jorge Ventosa, de El Hormiguero, también ha dejado por escrito lo mucho que la quiere.

A pesar de los rumores de crisis de pareja, uno de los últimos planes de Malú y Albert Rivera despeja las dudas al respecto. Tal como publicaba ¡HOLA! en primicia, la pareja disfrutaba el pasado domingo de una romántica comida en un conocido restaurante madrileño cercano a la vivienda en la que residen, demostrando que hacen planes juntos y que continúan queriéndose más que nunca. Desde que comenzaran su relación, la artista y el abogado han llevado su amor en la más estricta intimidad. La pareja dio la bienvenida a su hija Lucía el 6 de junio de 2020, una niña que se convirtió en la debilidad de ambos. Además, la cantante estuvo un tiempo tiempo alejada de los focos para dedicarse por completo en el cuidado de la pequeña. "Está para comértela", dijo la sobrina de Paco de Lucía en su reaparición más de un año después de su nacimiento. "Se parece a mí en todo", bromeó a la feliz mamá.

En lo profesional, el 12 de mayo por fin arrancará su gira con temas de su último disco Mil batallas, que sacó al mercado el año pasado. Pero no solo eso, tras haber sido investigadora en Mask singer: adivina quién canta, donde la artista disfrutó desenmascarando a varios celebrities, Malú regresó al programa que tantas alegrías le ha dado: La Voz, aunque ahora en Antena 3. "Vuelvo porque es mi casa. Es cierto que en su momento tuve una lesión y tuve que cancelar todo, luego la vida se fue complicando con pandemia y esas cosas, pero lo cierto es que en cuanto he podido, al ver que ellos me seguían queriendo y yo también, aquí estoy", dijo en su vuelta.

