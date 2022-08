Malú disfruta de una escapada a Cádiz junto a Albert Rivera que zanja los últimos rumores de crisis de la pareja

Malú ha hecho un alto en su última gira Mil Batallas Tour para pasar unos días en familia en su querida ciudad de Algeciras. La cantante ha vuelto a Cádiz, donde tantos veranos de su infancia ha disfrutado, junto a Albert Rivera. La pareja, que el pasado junio de 2020 dió la bienvenida a su primera hija en común, ha gozado de una inolvidable velada en el Restaurante La Esquina, uno de sus favoritos en la zona, que se ha convertido ya en parada obligatoria para la sobrina de Paco de Lucía cada vez que regresa al que considera su paraíso en busca de coger energía y recargar pilas. Se han dejado ver posando muy sonrientes y zanjando así los rumores de crisis que desde el pasado mes de febrero apuntaban un posible alejamiento entre ellos tras estos tres años de relación.

VER GALERÍA

Allí en la costa, la pareja se ha fotografiado junto al dueño del local Juan Moreno y todo su equipo, mesa y cocina, que orgullosos de poderles atender de nuevo han compartido con todos sus seguidores las imágenes de la feliz pareja. Cómodamente vestidos, de manera informal y muy sonrientes, la intérprete y el político, que comenzaron su relación en 2019, se han mostrado muy cercanos con todo el equipo. Según detalla el periódico local Área Campo de Gibraltar, han estado disfrutando cómodamente de las especialidades en marisco, pescados y comida mediterránea española que ofrece el restaurante, uno de los favoritos también del ex futbolista del Real Madrid Rafa Gordillo o el cantautor sevillano Paco Candela, que también visitan frecuentemente Alvaro Negredo, jugador del Cádiz C.F. o el presentador de La Sexta Manuel Marlasca.

VER GALERÍA

Tras su última espectacular actuación en la Starlite de Marbella, la artista ha decidido hacer un alto en el camino para descansar y seguramente disfrutar de su hija Lucía, que cuenta ya dos años, pero enseguida vuelve al escenario. Nos regala una imagen suya, posando en Sancti Petri, el antiguo pueblo pesquero de Chiclana de la Frontera donde ya se ha vuelto a subir al escenario y que hoy es uno de los lugares más deseados por los turistas que acuden a la zona a disfrutar de su exclusivo club naútico.

VER GALERÍA

La vuelta al escenario de la compesitora tras tres años de ausencia y ya convertida en madre está siendo intensa. Sus prioridades han cambiado mucho tras la maternidad y ahora, aunque sigue decidida a no parar, afronta su carrera de manera mucho más sana y relajada. “Se te quita la tontería de un plumazo cuando nace” reconocía con simpatía tras la llegada de Lucía. Después del pequeño revés de la cancelación de su concierto en el SOM Festival de Castellón el pasado viernes 12 de agosto, que la cantante anunció con gran pena a todos sus seguidores: "Mi gente, me da muchísima rabia todo esto. ¡Espero de corazón que podamos retomar pronto, que tengo muchas ganas de veros!", ayer cantó en Sancti Petri y mañana diecinueve de agostó se la podrá escuchar en Alicante. El 26 de agosto en Almería y el 27 en Las Mesas.

VER GALERÍA

-Malú habla sobre cómo le ha cambiado la maternidad y confiesa: 'Se me quita la tontería de un plumazo cuando nace'

La prensa local se hace eco de su visita a la Playa del Rinconcillo, “la mejor playa del mundo” según nos explicó Malú cuando el pasado mes de febrero hizo otra escapada al lugar. Se trata de un delicioso enclave desde el que se pueden admirar las mejores vistas del Peñon de Gibraltar, que la madrileña visita cada vez que vuelve a la tierra, la última vez el pasado mes de junio. “No siempre sabemos a dónde vamos pero siempre sabremos de dónde venimos. Agárrate fuerte a tu esencia y olvídate de ser más o menos sabio. Simplemente siente. Playa del Rinconcillo, para mí, la mejor del mundo”, decía contemplando el mar en su último viaje al lugar. Y es que aunque nació en Madrid, Malú se siente una mujer del sur y la sangre de artista que corre por sus venas tiene allí su esencia.