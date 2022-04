Malú habla sobre cómo le ha cambiado la maternidad y confiesa: 'Se me quita la tontería de un plumazo cuando nace'

Malú vive un momento clave en su vida. Recién cumplidos 40 años, disfruta de la maternidad, y está a punto de volver a los escenarios con la gira de su disco Mil Batallas. Si bien no ha dejado de trabajar, excepto los meses dedicados a la nueva revolución que llegó a su vida hace casi dos años: su hija Lucía, una lesión y la pandemia, después, postergó su regreso a los conciertos hasta el próximo 12 de mayo cuando se espera que comience el tour. Antes, ha reflexionado sobre lo mucho que ha cambiado su vida en este tiempo. "Se me quita la tontería de un plumazo cuando nace mi hija. En ese momento dejas de ser el centro del universo", ha contado a María Casado en Las tres puertas.

Fue en junio de 2020 cuando Malú y Albert Rivera dieron la bienvenida a su primera hija en común. Aunque siempre ha sido muy discreta en lo que concierne a su vida familiar, la cantante, llena de orgullo, no ha podido evitar mostrar alguna pincelada de su intimidad y contar, entre otras cosas, cómo es la niña y cómo se ve ella como madre. “la niña es muy graciosa… Yo no soy de esas madres que le canta, de repente cantamos pero no me pongo a cantarle formalmente, le canto por bulerías". A la niña no dejará de rodearla el arte, teniendo en cuenta que su madre procede de una importante saga de artistas, como son los De Lucía. "Mi hermano y yo que ahora somos más mayores, somos padres, no podemos permitir que nuestros hijos crezcan sin mamar eso", ha asegurado.

La curiosa reacción de Malú ante los primeros pasos de su hija

Además, confiesa entre risas ser "una madre pesada". “Soy la típica madre de ‘qué va comer, qué va a cenar’”, ha afirmado, al tiempo que reconoce que todo se debe a que sus prioridades han cambiado. "Estamos preparando el show y tenemos un millón de cosas encima, es como ‘OK, yo puedo hacer de aquí a aquí y de aquí a aquí tengo otra cosa que es mi prioridad’. Hago mi vida entorno a mi prioridad”, ha explicado. Aunque está disfrutando al máximo de la pequeña, la próxima gira que tiene por delante también le llena de ilusión, a pesar de que sabe que la separación le provocorá "mucha ansiedad". "Sobre todo intentaré hacerlo con todo el sentido común, es lo importante, aunque pase 5 minutos conmigo en una semana que sean los mejores 5 minutos de su vida", ha afirmado convencida de que conseguirá el equilibrio necesario.

En esta nueva etapa, cuenta con el apoyo de su pareja, Albert Rivera. La pareja siempre ha sido muy celosa de su intimidad, lo que explica que no le haya mencionado en la entrevista. Hace unas semanas tuvieron que hacer frente a unos rumores de crisis en su relación, sobre los que no se pronunciaron, pero unas imágenes publicadas en primicia por ¡HOLA! zanjaba las especulaciones. En ellas podíamos ver a la pareja disfrutando de una romántica comida en un conocido restaurante madrileño cercano a la vivienda en la que residen, demostrando que hacen planes juntos y que continúan queriéndose más que nunca.

