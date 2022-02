Malú no se pierde el cumpleaños de su hermano en medio de los rumores de ruptura con Albert Rivera La cantante escribió un cariñoso mensaje a José de Lucía, al que está muy unida y siempre ha sido uno de los grandes apoyos de la artista

Un año más Malú no ha pasado por alto una fecha muy especial para su familia, el cumpleaños de su hermano José, que ha soplado las 45 velas de su tarta de cumpleaños. Con varias fotos de la celebración tomadas en blanco y negro, la cantante le ha dedicado estas cariñosas palabras a su hermano, al que está muy unida desde que era una niña y siempre ha sido uno de los grandes apoyos de la artista. "A ver cómo te explico yo esto…. Te Quieroooooooo!! Feliz cumpleaños José de Lucía", junto a dos instantáneas en las que sonríen sin parar mientras celebran el feliz instante. Una felicitación que su hermano ha respondido con una foto junto a Malú: "Cumplo 45 años sintiéndome la persona más afortunada del mundo. No puedo tener una familia y unos amigos mejores, y eso no hay dinero que lo pague. Un millón de gracias a todos". Un mensaje al que se unía el padre de ambos, Pepe de Lucía, conocido productor y cantaor de flamenco y hermano de Paco de Lucía: "Os amo, dos ratones en apuros".

Estas palabras llegan en medio de los rumores de que Malú y Albert Rivera podrían haber roto. Después de tres años de relación y una hija en común, el expolítico de Ciudadanos y la artista podrían estar atrevesando una crisis desde hace meses y, tal como han señalado desde el programa Viva la vida, podrían haber emprendido caminos separados, aunque de momento no existe testimonio alguno por parte de los protagonistas. Las últimas mágenes de ellos se remontan a agosto de 2021, pero lo cierto es que la pareja siempre ha llevado una vida tranquila y discreta alejada de lo focos.

Malú viajó hace una semana a su tierra natal, Algeciras, y lo hizo en compañía de su hija, Lucía, de año y medio. Los vecinos de la localidad gaditana repararon en lo delgada que estaba la intérprete de Aprendiz, Diles, Ahora tú o Blanco y Negro después de un tiempo sin verla y señalaron que no había viajado Albert Rivera con ellas. La estrella de la canción estaba feliz de regresar a sus orígenes compartía una sabia reflexión en su última visita a Cádiz. "No siempre sabemos a dónde vamos… Pero siempre sabremos de dónde venimos… Agárrate fuerte a tu esencia y olvídate de ser más o menos sabio… Simplemente siente. Playa del Rinconcillo… Para mí, la mejor del mundo", escribió Malú junto a un vídeo en la orilla de la playa sintiendo el agua del mar en sus pies.

Desde que comenzaran su noviazgo, Malu y Albert Rivera han llevado su romance en la más estricta intimidad. La pareja dio la bienvenida a su hija Lucía el 6 de junio de 2020, una niña que se convirtió en la debilidad de la pareja. La cantante estuvo un tiempo tiempo alejada de los focos para dedicarse por completo en el cuidado de la pequeña. "Está para comértela", contaba la artista en su reaparición más de un año después de su nacimiento. "Se parece a mí en todo", bromeaba la feliz mamá. Albert Rivera también es padre de otra niña, Daniela, nacida de su relación con Mariona Saperas, que recibió con la mayor ilusión la llegada de su hermanita. Rivera tras abandonar la política publicó el libro Un ciudadano libre y ejerce como presidente ejecutivo para España y Portugal del despacho de abogados Martínez-Echevarría. Por su parte, Malú lanzó un nuevo disco Mil batallas, con el que se reencontró con su fiel público tras un tiempo de ausencia. Cabe recordar que tuvo que cancelar hace tres años su gira al romperse el pie y estuvo mucho tiempo sin subirse a un escenario.

