Malú y Albert Rivera habrían roto de manera definitiva, según fuentes cercanas a la cantante

Lo que parecía ser un secreto a voces, un hecho del que se veía especulando largo y tendido durante los últimos meses, empieza a ser una realidad. Malú y Albert Rivera habrían puesto el punto final a su relación sentimental tras una historia de amor que ha durado casi un lustro y cuyo punto culminante fue el nacimiento hace tres años de su pequeña Lucía. Aunque ni la cantante ni ex líder de Ciudadanos se han pronunciado de momento públicamente sobre su posible ruptura, sí lo hacían desde el entorno más cercano a ella para confirmar la noticia en el programa Fiesta.

Era el periodista Luis Rollán, amigo personal de la artista, quien explicaba este sábado por la tarde que la pareja ha tomado caminos por separado debido a un desgaste en la convivencia. El colaborador televisivo ha contado además que se trata de una decisión consensuada por ambos y que el expolítico ya no reside en la casa familiar: "Se ha ido hace muy poquito", señalaba en el plató del magacín de Telecinco.

Sobre si esta fuerte crisis entre ellos dos es definitiva o han dejado la puerta abierta a una futura reconciliación, el tertuliano de Mediaset opina que esta vez "no creo que tenga solución, pero quiero que quede claro que entre ellos existe cariño y respeto, sobre todo por la personita que tienen en común". Precisamente, la intérprete de Aprendiz y Toda hablaba recientemente de cómo le ha cambió por completo el tener a su niña, quien sopló las tres velas hace poco más de dos semanas (el 6 de junio).

"La cosa cambia absolutamente. Tú estas muy focalizada durante toda tu vida en tu carrera, tu profesión, tu trabajo... Y, de repente, aparece un ser que te desmonta todo eso de un plumazo y te dices: 'No, ahora tu prioridad es esta", se sinceraba la coach de La Voz en el programa Acoustic Home de HBO. "A partir de aquí, ves cómo hay una caída en picado y, años luz después, estás ya tú", añadía la que también fuera jueza de Mask Singer.

Malú destacó igualmente que la maternidad la ha ayudado muchísimo "a no estar tan pendiente del perfeccionismo asqueroso y destructivo", apuntaba. "Estás más atenta a: '¿Tú estás bien, sana, feliz?' '¿A ti qué te apetece hacer?'... Luego, ¿para qué tengo tiempo yo?... ¿Qué no me puedo peinar? No pasa nada... Ya pasas como a otro lugar", reiteraba sin darle mayor importancia al segundo plano que ella misma ocupa ahora.