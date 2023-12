Albert Rivera cuenta por primera vez cómo conoció a Malú y asegura que 'siempre será familia'

La discreción ha sido una constante en la relación que Malú y Albert Rivera han mantenido durante cuatro años: desde sus primeras imágenes juntos publicadas por ¡HOLA! en 2019 hasta el final de su historia de amor este verano. Son contadas las ocasiones en las que se han dejado ver juntos públicamente y apenas han hecho referencias a su situación sentimental. Es por eso que su relación, aunque ya acabada, sigue despertando una gran curiosidad y está rodeada de incógnitas como el momento en el que sus caminos se cruzaron. Un detalle que el expolítico ha revelado por primera vez durante su aparición en el programa 100% únicos, de Telecinco.

El exdiputado de las Cortes Generales ha sido entrevistado por un grupo de 30 personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) con las que ha recordado cómo conoció a Malú. "La conocí en un concierto en Barcelona y me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos una amistad en ese momento, en el año 2015 o 2016. Mantuvimos la amistad pero no teníamos relación, cada uno tenía su pareja. Luego yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, empezamos a hablar y a vernos y ahí surgió esa relación", ha comenzado a decir.

Albert aesgura que ha mantenido con Malú una "relación maravillosa durante casi cinco años" en los que han tenido a su hija Lucía, a la que ha definido como "uno de lo amores de mi vida". Reflexionando sobre esa historia de amor ha comentado que "la vida son etapas y hay que sacar lo bueno de todas las etapas". Además, ha resaltado que las madres de sus hijas, "Mariona y Malú, son familia siempre".

La cantante ha lanzado tras su ruptura el tema Ausente y su letra ha sido traducida por muchos como un testimonio sobre su ruptura. "No he hecho nada más que contar lo que yo sentía", le decía Risto Mejide. Sin ahondar en los motivos de su separación, dejó claro que la máxima prioridad de ambos es la pequeña Lucía, que llegó al mundo en junio de 2020. "Todo lo que vaya en contra de ella, de su bienestar, de su salud mental o de su felicidad, no va a pasar. Esa niña vino porque los dos queríamos. Vamos a olvidarnos de por qué nos separamos y vamos a recordar por qué la tuvimos", reflexionaba.

Albert y Malú estarán siempre unidos por Lucía, que se ha convertido en una niña de lo más espontánea y simpática. "Está para morirte. Es la tía más divertida que he visto en mi vida", aseguraba hace solo unos días la artista, que acaba de celebrar 25 años de carrera, en El Hormiguero. Relataba que la pequeña ha heredado la pasión por la música de la familia e incluso se atreve a entonar. "Está muy graciosa y canta un poco como Macaco (Dani Carbonell)", contaba entre risas. La niña tiene una hermana mayor llamada Daniela (11), fruto de la relación de Rivera con la psicóloga Mariona Saperas.

Para Rivera, que actualmente da clases en la universidad y da formaciones a directivos, sus hijas son su motor y el triunfo más importante. "Ser padre, con 31 años fui padre de Daniela y de Lucía con 40. Lo que más me ha aportado es el regalo de mis hijas de permitirme ser su padre, lo que me aportan, lo que me enseñan, cómo me han abierto emocionalmente... Soy más emocional desde que soy padre. Los padres y las niñas tenemos una relación especial y eso para mí es un regalo de la vida", ha resaltado.

Un 2023 difícil para Rivera

Está siendo un año complicado para el que fuera líder de Ciudadanos. Además de su ruptura sentimental, este 2023 ha perdido a uno de los pilares fundamentales de su vida: su padre. Agustín Rivera falleció repentinamente por un problema del corazón en agosto a los 71 años, sumiendo a la familia en una profunda tristeza. "Soy afortunado, porque de todas tus facetas de la vida he disfrutado en exclusiva de tu mejor versión, la de padre. Me enseñaste a crecer en la libertad y en la responsabilidad (que son dos caras de la misma moneda), siempre tratabas de que acertara, pero también me dejabas equivocarme para que aprendiera a levantarme", aseguraba el expolítico, quien reconocía que en la despedida sintió que le arrancaban parte del corazón sin anestesia. En la capilla ardiente contó con el apoyo de Malú.