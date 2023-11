Albert Rivera hace balance de estos últimos meses 'con momentos muy duros'

Este 2023 no ha sido un buen año para Albert Rivera, pero aun así el expolítico no ha perdido las ganas de continuar remando y celebrando. A su separación el pasado junio de la cantante Malú tras cuatro años de noviazgo y una hija en común se sumaba este agosto la inesperada pérdida de su padre, un duro mazazo que el que fuera líder de Ciudadanos aún continúa asimilando.

Es por estos motivos por lo que la celebración de su 44 cumpleaños este 15 de noviembre no ha sido ni parecida a lo que fue la anterior, pues además de no soplar las velas junto a la madre de su hija pequeña, tampoco lo hizo junto al que era el pilar de su vida, Agustín Rivera, a quien el expolítico continúa echando infinitamente de menos.

Sin embargo, y a pesar del enorme vacío que ha dejado quien se convirtió en su mejor consejero, su hombro para llorar y su fiel escudero, Albert ha decidido festejar esta nueva vuelta al sol, porque eso es lo que le hubiera gustado a su padre, tal y como él mismo ha confesado en las redes sociales, donde ha compartido con sus seguidores una profunda reflexión en la que ha admitido que este no ha sido para él "un año cualquiera".

"Cumplo un año más, pero no ha sido un año cualquiera. Esta tarde he soplado las velas con mi hija Lucía, uno de los amores de mi vida. El otro amor es Daniela, mi hija mayor. Y es el primer cumpleaños donde ya no está mi padre, ni en el que tampoco recibiré su llamada. No es fácil celebrar cuando te falta para siempre uno de los tuyos… Pero precisamente por lo que él querría, voy a celebrarlo, y varias veces si hace falta, brindaremos a su salud”, comenzaba diciendo el expolítico.

“Para mí ha sido un año complejo, con momentos muy duros, con momentos tristes… pero también con momentos preciosos e ilusionantes. Pero así es la vida, bonita, aunque a veces duela, todo depende de la actitud con la que la afrontes cada momento y cada etapa” continuaba diciendo Albert en un texto que ha llegado a emocionar a propios y extraños.

“Espero que estos 44 años me traigan serenidad y felicidad. Y que las pequeñas cosas cobren tanto protagonismo en mi vida como los grandes sueños e ilusiones. Gracias a todos los amigos por las felicitaciones que he recibido hoy” terminaba diciendo Rivera, en un día en el que sin duda le pesaron más las ausencias que los buenos tiempos que están por llegar.