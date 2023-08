Malú arropa a Albert Rivera tras la repentina muerte de su padre

Loading the player...

Albert Rivera ha recibido una triste noticia mientras se encontraba de vacaciones en Reino Unido. Su padre, Agustín Rivera, ha fallecido en Málaga a los 71 años por un problema de corazón. El que fuera líder de Ciudadanos ha regresado rápidamente a la ciudad andaluza para despedirse de él en el Tanatorio de Torre del Mar. Allí se ha reunirse con su madre, María Jesús Díaz, y ha recibido la visita de Malú, su ex y madre de su hija Lucía. La presencia de la artista en un momento tan doloroso pone de relieve la cordial relación que existe entre ellos a pesar de su reciente separación.

Malú, de 41 años, ha llegado al tanatorio con su madre, Pepi Benítez, y ha evitado hacer declaraciones sobre lo ocurrido. Albert, por su parte, se ha dirigido a la prensa para explicar cómo se encuentra la familia tras esta inesperada noticia: "Estamos rotos".

Malú y Albert comenzaron a salir a finales de 2018 y pusieron punto y final a su historia de amor a principios de este verano. "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa", dijo la cantante en una entrevista concedida a la revista Elle. "Es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella", confesó.

En estos momentos, la artista está centrada en su trabajo y, sobre todo, en su hija Lucía, de tres años. "Yo me he dedicado a mi hija, y es algo que no pienso dejar de hacer, pero tampoco voy a renunciar a trabajar o a estar satisfecha como mujer, porque no me siento completa si exclusivamente soy madre, ni tampoco siendo sólo artista. Soy ambas cosas y lo soy al cien por cien", afirmó.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, Malú y Albert llevaron una vida muy familiar. De hecho, la madre del expolítico aseguró en el programa de Bertín Osborne que tenía una relación magnífica con la artista. "Con mi nuera me llevo fantásticamente bien, nos acoge fenomenal… es una crack en todos los sentidos", declaró con orgullo. El cariño era mutuo y Malú no ha dudado en trasladarse hasta el tanatorio de Torre del Mar para consolar a la viuda de Agustín Rivera.

El verano más amargo de Albert Rivera

El expolítico, de 43 años, ha perdido a su padre tan solo unos meses después de separarse de Malú. Hace unas semanas, Rivera fue fotografiado con la actriz Aysha Daraaui en Formentera y saltaron todas las alarmas. Sin embargo, la verdadera dueña de su corazón es Carla Cotterli, una atractiva diseñadora y experta en relaciones públicas. La pareja estuvo de vacaciones en Ibiza, pero su relación es tan reciente que Carla no ha estado presente en el tanatorio de Agustín Rivera.