Albert Rivera y Carla Cotterli siguen adelante con su discreta relación

Albert Rivera y Carla Cotterli han vuelto a ser vistos juntos después de que salieran a la luz unas imágenes de ambos de vacaciones. La pareja fue de compras a un centro comercial, una ocasión en la que se les vio relajados y en la que el expolítico se hizo cargo de llevar las bolsas con los productos que adquirieron. La pareja fue captada por primera vez el pasado mes de agosto y desde entonces hace planes discretos, una muestra de que el exlíder de Ciudadanos podría haber encontrado en ella una ilusión tras su ruptura de la cantante Malú.

La reacción de Albert Rivera cuando le preguntan por su ruptura con Malú

A sus 35 años, Cotterli es diseñadora y creadora de contenido, además de haberse graduado en Psicología. Tiene una marca de ropa llamada The Cotton Brand y dirige una agencia de comunicación, labor profesional que compagina con aficiones como disfrutar de la compañía de sus amigos, de la naturaleza, los animales y los lugares con mar. No fue ella la única mujer con quien se relacionó a Albert Rivera después de conocerse su ruptura con Malú. También se pudo ver al expolítico en actitud cariñosa con la actriz Aysha Daraaui en la isla pitiusa, días antes de que transcendiera el nombre de Carla.

Las imágenes de Albert Rivera y Aysha Daraaui juntos en Ibiza

La separación de Albert Rivera y la cantante Malú se conoció después de cinco años de discreto noviazgo y una hija en común, Lucía. Uno de los últimos temas que lanzó la intérprete, Ausente, parece dar algunas pinceladas acerca de lo que vivieron y de cómo se sintió la intérprete. La impactante letra habla de una relación sentimental marcada por la incomprensión, la nostalgia de lo que fue y el "malquerer". La artista, que en este 2023 cumple 25 años en la industria musical, ha impactado con unos versos marcados por el sentimiento y en los que se aprecia el dolor.

"No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo" comienza. Es un relato de desengaño, una decepción al comprobar que la persona que tiene a su lado ha cambiado hasta convertirse en "un extraño que pasea por mi casa" al que no reconoce y del que no comprende su actitud. "Dices que me quieres cuando ves el precipicio", reflexiona, al tiempo que asegura contundente que "malquerer se ha vuelto un vicio". La artista, que no se suele prodigar en declaraciones sobre su vida privada, se sinceró en las páginas de Elle. "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa" dijo, reconociendo que es "mucho más fácil empezar una relación que salir de ella".