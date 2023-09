Aysha Daraaui habla por primera vez de las fotografías en Ibiza junto a Albert Rivera y de la relación que les une

Su nombre comenzó a sonar con fuerza hace escasas semanas, aquella vez, por motivos que nada tenían que ver con su profesión de actriz. La intérprete catalana Aysha Daraaui, de 35 años, se convertía a principios del mes de agosto en protagonista de múltiples titulares a raíz de unas sorprendentes imágenes en las que aparecía junto a Albert Rivera disfrutando de los encantos de Ibiza, isla en la que se dejaron ver en actitud cariñosa, cercana y cómplice mientras jugaban en el mar. Sobre aquella escapada estival, en la que también estuvieron sus buenos amigos Aldo Comas y Macarena Gómez, se ha pronunciado por primera vez la estrella de la webserie Notas aparte.

Así es Aysha Daraaui, la actriz que acompaña a Albert Rivera desde hace meses, ¿algo más que una amistad?

Exultante y con una gran sonrisa dibujada en su rostro que confirma la fantástica etapa vital que atraviesa, Aysha ha reaparecido tras la publicación de las mencionadas capturas. Con motivo de la premiere de la película El Cuco, que ha congregado este lunes en la capital a decenas de rostros conocidos y personalidades del séptimo arte de la talla de Belén Cuesta o Carlos Latre, la barcelonesa ha posado en el photocall y ha respondido con amabilidad, cercanía y gran sentido del humor a las cuestiones que se le han planteado. Pese a que ha comenzado aclarando que no acostumbra a hablar de su vida privada, pues desea que prevalezca su faceta profesional, la actriz ha confesado que ha disfrutado mucho de esta temporada, "un buen verano" en el que ha podido desconectar y descansar.

La difusión de las instantáneas junto al exnovio de Malú no ha supuesto en ningún momento una preocupación para ella, que tampoco se sintió incómoda al verse en las mismas, tal y como ha confesado a los micrófonos de Europa Press: "Nada me sienta mal. Yo soy muy amorosa, me gusta el amor, me gusta la gente que me trata con amor y tratar con amor a los demás", ha admitido, al tiempo que ha subrayado que está "muy acostumbrada" a los flashes, pues ella misma se toma fotografías con frecuencia. "Lo que pasa en Ibiza, se queda en Ibiza. Esa es mi respuesta", ha agregado.

Sobre la relación que le une a Albert Rivera, Aysha, que ha contado que no tiene televisión en casa, motivo por el cual no ha sido muy consciente del revuelo que generaron esas imágenes, ha señalado con firmeza que "somos amigos" y que ambos forman parte de un grupo que "nos lo pasamos bien en Ibiza y en cualquier sitio y poco más". La intérprete, que se define a sí misma como disfrutona, cariñosa, trabajadora, discreta y disciplinada, se ha referido con mucho cariño al expolítico, aunque ha preferido no profundizar sobre él para no quitar el foco de lo que ella considera importante: su carrera actoral.

En lo que respecta a ella, si bien ha dicho que su corazón está "latiendo" con fuerza, pues se considera "muy hot" y "siempre late y está en llamas, ardiente", no ha querido responder si está soltera o tiene pareja.

