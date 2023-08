¿Tienen una relación Albert Rivera y Aysha Daraaui? Los protagonistas lo aclaran

Hace semanas que la sombra de una posible ruptura entre Albert Rivera y Malú sobrevolaba sobre sus cabezas, sin embargo, no fue hasta el pasado 24 de junio cuando el periodista Luis Rollán, íntimo amigo de Malú, confirmaba en el programa de televisión, Fiesta, la ruptura de la cantante y el expolítico. Aclarados los rumores, Albert decidía poner tierra de por medio y dispuesto a disfrutar de su primer verano de soltero marchaba a Ibiza en compañía de buenos amigos como Aldo Comas y Macarena Gómez, Antonio Velázquez Begoña Villacís y la actriz catalana Aysha Daraaui, con la que se le ha relacionado sentimentalmente.

- La reacción de Albert Rivera cuando le preguntan por su ruptura con Malú

- La primera entrevista de Malú tras su ruptura con Albert Rivera, ¿con indirectas al expolítico?

Sin embargo, y a pesar de la complicidad que el exlíder de Ciudadanos y la actriz han derrochado durante estos días de descanso y desconexión, entre ellos tan solo existe una sólida y bonita amistad, tal y como han puesto de manifiesto los dos protagonistas del que estaba a punto de convertirse en el gran romance del verano.

A pesar de que Albert Rivera dio la callada por respuesta e incluso se mostró molesto cuando fue preguntado por Aysha a su llegada al aeropuerto, el expolítico ha roto su silencio y a través de su amiga Tamara Gorro, colaboradora del programa Y ahora Sonsoles ha negado rotundamente que mantenga una relación con la actriz.

''Desde este programa desmentimos por completo que Albert Rivera esté Aysha, que sea su pareja o cualquier otra mujer, es falso'', declaraba la influencer. "El viaje es un viaje con amigos porque Albert viene de una reciente ruptura, todo el mundo sabe que con una ruptura necesitas el cariño de tu familia o tus amigos'', aclaraba Tamara.

Además, Albert dejaba claro a través de las declaraciones a la colaboradora que no tenía actualmente pareja ni intención de tenerla y que a pesar de no hablar nunca de su vida privada se había visto en la obligación de desmentir estas informaciones pues estaba cansado de no poder ni siquiera hacer planes con su círculo de amigos, entre los que se encuentra Aysha- por miedo a que se malinterpreten gestos como un abrazo.

- Malú cuenta cómo ha cambiado su vida desde el nacimiento de su hija

Pero por si todo esto no fuera suficiente, la actriz catalana conocida por sus trabajos en series como El inocente y Amar es para siempre, también ha decidido romper su silencio y a través de su representante, o Santiago Fernández, ha enviado un comunicado desmintiendo que mantenga una relación sentimental con Rivera. El destinatario de esta nota ha sido el programa Así es la vida, quien habría solicitado entrevistarla para conocer su versión de todo este revuelo.

"Lamento comunicarle que no es necesario entrevistar a mi cliente puesto que no existe ninguna relación. Es una noticia basada en especulaciones e imágenes malintencionadas sacadas fuera de contexto", decía el escueto comunicado, reafirmando así las palabras de su amigo Albert Rivera.