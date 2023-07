La primera entrevista de Malú tras su ruptura con Albert Rivera, ¿con indirectas al expolítico?

Malú está viviendo una nueva etapa de su vida. Después de casi cinco años con Albert Rivera, y una hija en común, Lucía, la pareja ponía punto final a su relación tal y como comunicaban desde el entorno de la artista. Era Luis Rollán, amigo personal de la cantante, quien anunciaba en Fiesta que ambos habían tomado caminos distintos. En este tiempo, ninguno se ha pronunciado al respecto, puesto que siempre han mantenido su relación en la más absoluta discreción. Sin embargo, la artista ha roto su silencio y ha expresado cómo se siente actualmente, dejando entrever algunas pistas de su separación.

Malú reaparece y reacciona así al preguntarle por su ruptura con Albert Rivera

Ha sido antes de su concierto en el 'Festival Starlite' de Marbella de este viernes 28 de julio, donde se han congregado decenas de rostros conocidos para ver a la intérprete de Blanco y negro sobre el escenario, cuando la cantante ha hecho sus primeras declaraciones tras romper su relación. "Siempre da más miedo mirar hacia adelante y pensar en el futuro y en lo que está por venir... en cómo encararlo", comenzaba diciendo Malú. La artista ha reconocido que "mirar atrás es bonito": "Tienes esos recuerdos, esas cosas que has hecho, los momentos tan increíbles. Todo ese aprendizaje", confesaba, antes de reencontrarse con su público, dejando entrever un doble sentido en sus palabras que indirectamente podrían referirse a Albert Rivera.

Durante su conversación, Malú no ha podido evitar responder cuál ha sido su lucha en todo este tiempo: "Mi gran batalla ha sido la de estar en paz conmigo misma. Ahí es donde realmente te das cuenta que tú necesitabas eso, necesitabas parar, estar contigo misma, y respirar, tomar aire. Eso, a mí, me estaba destrozando y me estaba comiendo", se sinceraba, revelando uno de los momentos más difíciles consigo misma.

Esto le ha hecho pensar lo siguiente: "Desde la madurez y la perspectiva que tengo hoy, piensas que podrías haber hecho muchas cosas mejor. Soy como soy. Soy quien soy por todos mis grandes errores y mis grandes aciertos a lo largo de mi vida". La artista finalizaba la entrevista con una confesión y dejando claro, e insistiendo, qué es lo que más miedo le da: "Creo que una de las cosas que más vértigo me dan es mirar hacia el futuro", aseguraba la artista.

Estas posibles indirectas también se habrían trasladado a los escenarios, a los que Malú se ha vuelto a subir tras sufrir algún bache de salud. Y es que, últimamente, la artista ha sorprendido a sus seguidores cambiando la letra de alguna de sus canciones. ¿Casualidad? Más allá de todo esto, lo que está claro es que Malú ha pasado los últimos cuatro años con Albert Ribera y, fruto de su amor, nacía la pequeña Lucía, de 3 años, que para ambos es lo más importante de sus vidas.