Malú cuenta cómo ha cambiado su vida desde el nacimiento de su hija

El pasado 7 de mayo se celebró en España el Día de la Madre, una celebración que Malú vivió con entusiamo no solo como hija, sino también como madre de una niña llamada Lucía, que está a punto de cumplir tres años. La cantante de Aprendiz ha hecho balance de cómo ha cambiado su vida desde que dio a luz a su hija el 6 de junio de 2020. La artista, de 41 años, ha contado cómo cambiaron sus prioridades cuando nació Lucía, la niña que tiene con Albert Rivera, de 43. "La cosa cambia absolutamente. Tú estas muy focalizada durante toda tu vida en tu carrera, tu profesión, tu trabajo, que todo esté perfecto, tu voz, tu todo. Y de repente, aparece un ser que te desmonta todo eso de un plumazo y dice: 'no, ahora tu prioridad es esta'”, se ha sincerado en el programa Acoustic Home de HBO.

"A partir de aquí, ves cómo hay una caída en picado y, años luz después, estás ya tú”, ha añadido la que fuera jueza de Mask Singer. Malú destaca también que la maternidad la ha ayudado muchísimo "a no estar tan pendiente de las cosas que te pasan a ti, de tu perfeccionismo asqueroso y destructivo. Estás más pendiente de: '¿Tú estás bien, estás sana, feliz?' '¿A ti qué te apetece hacer?'. Luego, ¿para qué tengo tiempo yo? ¿Qué no me puedo peinar? No pasa nada. Ya pasas como a otro lugar", reitera sin darle mayor importancia al segundo plano que ocupa ahora.

La cantante que le compuso una canción a su hija antes de nacer que se llama Tejiendo alas rememora este momento tan idílico que vivió durante el embarazo. "Quería hacerle una canción a ella. Le quería decir un montón de cosas. Y quería decirle cosas que creo que son fundamentales para ti, para vivir. Que es que estoy aquí. Que tú no tengas miedo. Yo no podía decir esa frase. La escribía y no podía escribirla, porque se me ponían los ojos... No lo podía hacer. No tengas miedo, que estoy aquí. ¿Hay algo más importante para un ser humano que saber que están ahí?", se emociona.

Si algo tiene claro Malú es que Lucía se ha convertido en su prioridad más absoluta y en un momento del programa se detiene a reflexionar sobre cómo será su vida cuando ella crezca. "Vuela, echa a volar. Haz lo que quieras, yo voy a estar aquí. Y voy a pasarme toda mi vida, hasta que la vida me lo permita, siempre dejándote vivir, dándote tu vida, dándote tu espacio... Esta vida es tuya, pero yo voy a ir con una manita aquí puesta", destaca, refiriéndose a que siempre estará ahí como madre.

El padre de la niña, Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, también reveló a principios del mes de enero lo feliz que era en su faceta de padre de dos niñas. Además de Lucía, tiene otra hija, Daniela, de 11 años, de su matrimonio anterior con Mariona Saperas, y se refirió entonces a Malú como su "actual pareja", para dar por zanjados los rumores de crisis que han sobrevolado sobre ellos en los últimos meses. “Mis hijas son el motor de mi vida. A nivel personal si yo tuviera que poner un punto de inflexión en mi vida más allá de la política y que te convierte en mejor persona eso sería sin duda la paternidad. Se coloca ahí una primera prioridad. En la escala de valores siempre van a estar tus hijos lo primero", destacó. Después de abandonar la política como líder del grupo Ciudadanos en marzo de 2020, Rivera comenzó su andadura en un despacho de abogados y después en la consultora RV+, que fundó con el que fue su mano derecha en Ciudadanos, José Manuel Villegas. Malú por su parte está apunto de comenzar su gira de conciertos en junio de 2023 y lleva el nombre de Mil batallas.