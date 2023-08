Malú canta al desamor en un desgarrador tema tras su ruptura con Albert Rivera: 'Yo te levanté y eso no lo sabe nadie'

A falta de unas horas para que el mes de agosto llegue a su fin, Malú ha lanzado por sorpresa un desgarrador tema musical en el que canta al desamor con una melodía capaz de tocar cualquier corazón. La artista, que tan solo veinticuatro horas antes dio un avance de lo que estaba por venir, ha impactado con una letra cargada de significado en la que habla, durante tres minutos y medio y desde lo más profundo de su ser y sus entrañas, de una relación sentimental marcada por el "malquerer", la incomprensión, la nostalgia de lo que fue y, como reza su título, Ausente, la ausencia siendo aún dos. Todo, después de confirmarse su separación de Albert Rivera tras cerca de cinco años de noviazgo y una hija en común, Lucía.

Malú habla por primera vez de su separación: 'Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible'

Recuperando la esencia flamenca y temperamental que tanto caracteriza sus más aclamadas creaciones, la intérprete, que este año cumple un cuarto de siglo de trayectoria en la industria, ha impactado con unos versos repletos de sentimiento y dolor que han causado sensación entre su entregado público. "No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo", comienza rezando el single, en el que se pregunta de distintas maneras dónde está "el problema" de la dolorosa situación a la que ha llegado, pues ella no es capaz de explicárselo. El relato que propone Malú a través de su portentosa voz no es otro que el de un desengaño, una decepción íntima en la que comprueba que la persona que tiene a su lado ha cambiado hasta el punto de convertirse en "un extraño que pasea por mi casa" al que no reconoce y del que no comprende su actitud. "Dices que me quieres cuando ves el precipicio", reflexiona, al tiempo que asegura contundente que "malquerer se ha vuelto un vicio".

Entre los versos, que ha escrito con maestría Pablo Alborán para su gran amiga, la vocalista pronuncia con suma emoción una frase que resulta especialmente llamativa, un mensaje que con el que podría sentirse muy identificada en momento vital que atraviesa: "Yo te levanté, y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes". No cabe duda de que su figura ha estado en el foco mediático en los últimos meses, cuando los rumores de crisis en la pareja comenzaron a crecer como la espuma, y precisamente hoy se cumplen dos semanas desde habló por primera vez sobre su separación con el abogado y expolítico, unas declaraciones que llegaron tras descubrirse la nueva ilusión del padre de su niña y en las que admitió a Elle que "hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible".

La letra completa de Ausente, el nuevo tema de Malú ¿basado en su historia con Albert Rivera?

Este single, en el que reconoce sentirse rara y sobrepasada por el dolor, también hace alusión a otra cuestión de la que habló en la citada revista: su niña, de 3 años, es su absoluta prioridad. "Yo me he dedicado a mi hija, y es algo que no pienso dejar de hacer, pero tampoco voy a renunciar a trabajar o a estar satisfecha como mujer", manifestó, un mensaje que va en la misma línea con el que ahora transmite al mencionar su deseo de "empezar de nuevo", un reto en el que, "pase lo que pase, ella va primero". "Te quiero, amigo", ha escrito la cantante a Alborán, cuya imagen trabajando juntos en el estudio de grabación a finales de mayo cobra ahora todo el sentido para sus admiradores.

