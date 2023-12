Malú habla del talento de su hija Lucía y de las divertidas conversaciones que mantienen

Está siendo un año de contrastes para Malú, que se acerca al final de 2023 con la mejor noticia para los fans: su regreso a la música, incluida una gira por España que comenzará el 10 de febrero. Acaba de lanzar A todo sí, un disco que incluye trece duetos con otros artistas, con los que versiona sus temas más conocidos, y también una canción inédita que interpreta en solitario y se llama Ausente. De este trabajo con el que celebra sus 25 años de exitosa carrera profesional y de los detalles más divertidos de su hija Lucía ha hablado durante su visita a El Hormiguero.

La vida de la cantante cambió el 6 de junio de 2020 al convertirse en madre por primera vez. Ahora que han pasado tres años y medio, la pequeña Lucía se ha convertido en una niña muy simpática y ocurrente que además ha heredado el talento musical de su familia materna. La propia Malú ha explicado que ya canta y "está muy graciosa". Además, ha contado que "canta un poco como Macaco (Dani Carbonell)" porque hace ese vibrato tan particular del artista catalán.

A pesar de que apuesta por mantenerla al margen del foco mediático, la niña es consciente del trabajo de su madre e incluso quiere acompañarla a algunos compromisos como su entrevista con Pablo Motos. "Ella tiene sus razonamientos, hoy me ha dicho: yo me voy a ir contigo a trabajar", ha comenzando relatando Malú, quien le ha dicho a su hija que no es posible porque es tarde y es un programa para mayores. "Bueno, luego me lo pienso. Pienso si voy o no, luego te lo digo", ha respondido Lucía.

Con tres años, su hija parece tener carácter y las ideas muy claras. Sin poder contener la risa, la coach de La Voz ha contado la ocurrencia que tuvo Lucía hace solo unos días. "Me tumbé con ella para dormirme y me dice, ¡mamá, qué mal hueles, qué mal te huele la cara. Le dije que me había echado una crema nueva y me dijo, lávate la cara ahora mismo", ha relatado. Cuando Malú le dijo que no iba a quitarse la crema, la pequeña lo tuvo claro. "Pues entonces no pienso abrazarte en toda la noche, que hueles fatal, qué asco", respondió.