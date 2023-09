Las etapas de una ruptura o el simbolismo que esconden los looks de Malú en el videoclip de 'Ausente' La intérprete y expareja de Albert Rivera recuerda a Shakira con su más reciente proyecto, que está cargado de mensajes

No es secreto para nadie que los artistas se inspiran en sus propias desventuras para hacer arte, sobre todo después de que, estos últimos meses, Shakira haya roto incontables récords de la industria musical con sus canciones dirigidas a Gerard Piqué. Es por ello que podíamos intuir que, habiendo pasado tan solo unos meses desde su repentina separación de Albert Rivera, Malú cumpliría también con su parte y lanzaría nueva música con mensajes de desamor que inevitablemente nos hacen pensar en el expolítico. Y sus versos no son lo único repleto de simbolismo en Ausente, su último trabajo: hemos analizado los looks que la intérprete viste en el videoclip.

Cómo superar una ruptura: la guía escondida en los looks de Malú para Ausente

Vemos que, en su nuevo videoclip, Malú ha echado mano de un recurso narrativo típico de las historias de desamor: el de la evolución, del día a la noche o del invierno a la primavera. Con este cambio de ambiente, presente también en los detalles de su vestuario, se busca reflejar los distintos estados de ánimo que a todos nos invaden cuando atravesamos una ruptura. Vamos de la tristeza a la rabia, pero después llega la calma y, con esta, el renacer.

Los tres estilismos de Malú en Ausente representan cada una de estas etapas, al tono a su vez con el idílico horizonte que vemos a sus espaldas. Con el fogoso atardecer, un vestido 'mini' de lamé plateado, que se ciñe perfectamente a su trabajada figura. Es una faceta sensual y desenfadada de la intérprete que no nos resulta en lo absoluto ajena.

Algo similar planteaba Shakira en su videoclip de TQG, cuyo concepto se centra en los cuatro elementos de la naturaleza: del hielo, pasa al fuego, enfundada en un minivestido 'mojado' de efecto segunda piel, luciendo su salvaje melena suelta, que desde que se separó de Piqué la lleva más larga que nunca.

Tras la rabia, llega el luto. Toca decir el adiós definitivo a una relación que no pudo ser, del mismo modo que el sol se va cuando llega la noche, y Malú plasma la idea del duelo vestida de lo que parece ser color azul marino, casi negro. Ha escogido para esta escena final un diseño de cuello halter con aberturas estratégicas en el abdomen, que marcan su cintura de forma superfavorecedora, y a lo largo de la falda, estilizando al máximo sus piernas.

La portada del sencillo, sin embargo, no es una estampa de rabia o tristeza ni de luto sino de esperanza. Es el renacer del que hablábamos anteriormente. Llega la mañana como una nueva oportunidad para reescribir la historia de su vida, como esta haciendo desde que ella y el expolítico decidieron tomar caminos separados. Rodeada por un halo de luz angelical, Malú personifica la pureza al vestirse de blanco con un caftán fluido que se eleva con el viento, como las alas de un ave lista para partir.