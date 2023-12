Malú abre su corazón: de su ruptura a su relación actual con Albert Rivera

Con 16 años recién cumplidos, en 1998, aterrizó en la música con Aprendiz, ahora, 25 años después, Malú (41) está celebrando sus bodas de plata con la música y, por ello, tras 13 álbumes de estudio y una larga baja por maternidad, la cantante vuelve a los escenarios con A todo sí, un recopilado en el que reinterpreta sus mejores éxitos junto a grandes compañeros de la industria para festejar su aniversario. La artista se ha sentado en el sofá de Viajando con Chester y se ha abierto en canal ante Risto Mejide (49). Ha contado por primera vez cómo vivió la maternidad y ha desvelado algunos detalles sobre su ruptura con Albert Rivera (44): "Podemos tener peor o mejor relación o mil historias, pero al final está este bichito aquí por la que me puedo morir si le pica un mosquito".

Durante los 40 minutos que ha durado la entrevista entre Risto Mejide y la cantante, Malú ha dejado claro que su mayor prioridad en la vida es su pequeña Lucía de tres años y que 'todo lo que vaya en contra de ella, de su bienestar, de su salud mental o de su felicidad, no va a pasar'. Una tajante declaración que ha realizado ante la pregunta del presentador sobre su actual relación con el expolítico. El jurado de Got Talent ha querido incidir en la ruptura entre la artista y Albert Rivera y le ha planteado si 'la llegada de un hijo multiplica lo bueno y lo malo de la pareja': "Sí, también creo que separa mucho. Si las dos personas no están en el mismo sitio, crea un mundo".

Durante este momento de la conversación, se ha producido una conexión entre Malú y el publicista, ya que Risto Mejide le ha mostrado su empatía ante su ruptura con Rivera después de cuatro años y con una niña de por medio. Recordamos que el escritor terminó su relación hace poco más de un año con Laura Escanes, con quien tiene una hija en común. A pesar de la dureza y el dolor que supone una separación, la intérprete de Blanco y negro ha dejado claro que su vínculo con el padre de su hija no se va a romper nunca: "Esa niña vino porque los dos queríamos. Vamos a olvidarnos de por qué nos separamos y vamos a recordar por qué la tuvimos".

Risto Mejide no ha querido perder la oportunidad de preguntarle a la cantante sí se había marcado un 'Shakirazo' con su último tema, Ausente. Ante este interrogante, Malú se ha reído y abriendo su corazón ha contestado que lleva muchos años marcándose 'Shakirazos': "Malú se ha hecho un Malú. Tiremos un poquito para atrás y veremos que yo he ido contando todas mis cosas. Las buenas, las malas, las regulares...". En cuanto a su último tema ha develado que se trata de su propia vivencia: "He contado una historia de dolor, una historia real, una historia de una tarde de charla, de estómago, de soltar todo lo que llevas dentro. Una tarde de lágrimas, una realidad. No he hecho nada más que contar lo que yo sentía".

Sobre la maternidad

Otra de las cuestiones que han abordado es la maternidad. La sobrina de Paco de Lucía ha confesado que ha estado tres años volcada completamente en su hija y que se había olvidado del público, de las luces e incluso de ella: "Echaba de menos el escenario. He invertido tres años de crianza. Me encantó, aunque era agotador. He vuelto a mirarme al espejo tres años después. El cuerpo me pedía salir, disfrutar". También ha querido mandar un mensaje a todas las mujeres y madres primerizas sobre el parto: "Yo salí reventada. Pasé momentos delicados, se habla muy poco de la parte hormonal y emocional de la mujer en el posparto. Yo no sé si tuve depresión pero había una desconexión entre mi cuerpo, mi bebé, yo. Tenía alegría pero tenía una pena que me moría a la vez. Eso es muy difícil. Fue una ida de perspectiva que no sabes ni dónde estás".

Carrera musical

Con tan solo 15 años, comenzó a cantar en una fiesta en su casa y el productor Jesús Yanes, sorprendido por el talento de Malú, decidió presentarla a la casa discográfica Pep’s Records. Con 16 años recién cumplidos publicó Aprendiz, y desde ese momento, María Sánchez Benítez de nacimiento, más conocida como Malú, hija y sobrina de Pepe y Paco de Lucía, una de las más grandes sagas de flamenco de España, ha cosechado decenas de éxitos. Y después del éxito de Aprendiz, vino Cambiarás, Esta vez, Otra piel, Por una vez, Vive... En total cuenta con doce dscos de estudio y una gran carrera profesional que cumple 25 años en el 2024 y que va a celebrar con una gira a través de un viaje por su catálogo de grandes éxitos.