Shakira descubre a su doble en un programa de televisión y esta es su reacción

La noche del pasado 29 de agosto, Shakira, quien este 12 de septiembre va a recibir va a recibir el premio Vídeo Vanguard Award que concede la MTV, tuvo que parpadear dos veces para comprobar que no estaba sufriendo alucinaciones cuando vio a una chica imitarla, rozando la perfección, en el talent show colombiano Yo me llamo donde una cantidad de imitadores de artistas demuestran su talento ante un exigente jurado.

- Shakira y Piqué: la historia de una tregua de verano que podría haber llegado a su fin

- Shakira y sus citas desde la ruptura con Piqué: estos son los amores que atribuyen a la artista

Tras asegurarse de que su mente no le estaba jugando una mala pasada y comprobar que su ‘clon’ no solo se movía como ella, sino que cantaba de una forma muy similar, la colombiana no dudó en recurrir a sus redes sociales para elogiar su talento y darle su particular enhorabuena. “Increíble pero cierto! ¡Mejor que el original!”, escribió Shakira junto al vídeo de su imitadora, quien interpretó con una admirable seguridad el tema BZRP Music Session #53.

La joven, que ya se ha convertido en un fenómeno viral, se llama Andrea Correa y a diferencia de su ídolo es de Chile. Cuenta con la ayuda de dos mánager y una diseñadora de modas que da forma a sus estilismos más icónico de Shakira, pues actualmente, y tras lograr hacerse un hueco en su país natal también gracias, a un reality de talentos, trabaja realizando bolos por toda Latinoamérica imitando a la barranquillera.

- Shakira arrasa con su último vídeo bailando: más de un millon de 'likes' en pocas horas

- Shakira presume con orgullo del gran homenaje que le preparan en Barranquilla de ¡seis metros de altura!

Tras el comentario de Shakira, Andrea no ha podido evitar la emoción y ha compartió una serie de videos en sus redes sociales pletórica de felicidad. “No puedo de la emoción, por Dios, es real, es real. Muchísimas gracias por apoyarme, estoy muy contenta, muy contenta, es un sueño hecho realidad” afirmaba la doble de Shakira, quien también ha visto como sus seguidores se multiplicaban de la noche a la mañana.

Esta no es la primera vez que a Shakira le sale una doble, pues hace tan solo unos meses quien acaparaba la atención era la venezolana Loredana, que no solo dejaba a los fans de impresionados con su gran parecido físico, sino también por su capacidad para meterse en la piel de su ídolo y recrear sus últimas actuaciones y videoclips.