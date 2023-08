La clon de la cantante revoluciona a los fans '¡Tengo una doble!' Shakira descubre a su 'hermana gemela' que está causando furor Se llama Loredana y no solo es idéntica a la artista colombiana, sino que es muy fan de ella y la imita en sus actuaciones

Los fans de Shakira andan revolucionados estos días tras el impactante parecido físico que hay entre su ídolo y una mujer que, hasta ahora, era una completa desconocida. Todo comenzaba esta semana cuando la propia estrella de la música latina compartía en su perfil público un vídeo -de otra cuenta- donde ambas aparecen juntas, a pantalla partida, cantando y bailando su último tema Copa Vacía. "¡Tengo una doble!", exclamaba entonces con asombro la artista colombiana.

Shakira y sus citas desde la ruptura con Piqué: estos son los amores que atribuyen a la artista

A partir de ahí, el post se hacía viral rápidamente y no eran pocos los que se preguntaban en ese instante quién era esta chica que tenía los mismos rasgos de Shakira y movía las caderas igual que ella. Su nombre es Loredana y nació en Venezuela, si bien reside en Nueva Jersey (Estados Unidos) con su chico y se ha convertido de la noche a la mañana en la 'hermana gemela' de la intérprete de Monotonía o Te felicito.

Las claves de la vida de Shakira en Miami tras firmar la paz con Piqué

No solo es una fiel seguidora de la cantante sino que, de un tiempo a esta parte, se mete en su piel para recrear sus últimas actuaciones y videoclips que han dado la vuelta al mundo. Para ello, también se viste y se peina de forma idéntica a Shakira para lucir esos looks que tanto gustan. Así lo ha hecho con los hits TQG -que la ex de Gerard Piqué interpreta con Karol G- o con la celebérrima Music Sessions, Vol. 53 de la cantante y el dj argentino Bizarrap que esta le dedicó al padre de sus hijos.

El momentazo 'fashion' que ha unido a Shakira y Madonna

La popularidad recién adquirida por Lore -como la llaman sus allegados- ha llegado también a la televisión de nuestro país y este viernes por la mañana aparecía mediante videollamada en El programa del verano, donde contaba cómo está viviendo el furor que ha provocado. Nada más conectar con ella, la presentadora Beatriz Archidona y sus colaboradores quedaban perplejos por el innegable parecido.

"No sé si mi pareja está conmigo por mí o por ella"

El clon de la cantante nacida en Barranquilla ha explicado que "aquí en Estados Unidos, Shakira es un icono latino y muchas personas me habían comentado que me parezco y les recordaba a ella gracias a mis vídeos de TikTok". Tras ello, "empecé a hacer contenido (online) con las canciones nuevas de Shakira y se viralizaron más de lo que yo esperaba", confesaba con una sonrisa.

Shakira vuelve con sus hijos a la universidad en la que estudió

También hizo referencia Loredana a cómo lo lleva su novio todo este revuelo: "A mi pareja, que llevamos ya cinco años juntos, le encanta cuando escuchan que me llaman Shakira porque también la ama", señalaba, "pero ahora no sé si él está conmigo por mí o por ella", añadía con humor durante la conversación.

Por último, sobre la repercusión que ella misma está teniendo, aseguraba que "me han contactado mucho para entrevistas y para promocionar marcas, pero todo a nivel de redes sociales, nada todavía muy grande". Además, "la gente también me dice que vaya a uno de estos programas donde imitan a los artistas y podría ganar... pero todavía no está mis planes, vamos a ver", concluía.

No te pierdas a Shakira cantando a pleno pulmón una ranchera con sus hijos